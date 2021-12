CO2-Steuer Das Klima schützen und Kosten sparen

CO2-Steuer 2022 für fossile Brennstoffe

Die von vielen CO2-Steuer genannte Abgabe ist eigentlich eine Bepreisung von klimaschädlichem CO2. Mit dem Ziel, die Klimaschutzziele in Zukunft zu erreichen. Dahinter steht der Ansatz: Je mehr es kostet, CO2 in die Umwelt zu schicken, desto größer der Ansporn, andere Lösungen zu suchen. Die Abgabe wurde 2021 eingeführt und soll jährlich steigen - von anfangs 25 Euro je Tonne Kohlendioxid auf 55 Euro je Tonne im Jahr 2025.

CO2-Steuer - das kostet Heizen und Tanken mehr 2022

CO2-Steuer: Pendlerpauschale angehoben

Mobilität - CO2-Steuer sparen

CO2-Steuer 2022 - Heizen mit Heizöl und Erdgas

Heizen mit Heizöl wird in den kommenden Jahren nach und nach teurer durch die CO2-Bepreisung. 2025 wird die CO2-Abgabe dann zu Mehrkosten von 350 Euro im Jahr führen, so die Verbraucherzentrale, wenn man einen Heizölverbrauch von 2.000 Litern im Jahr zugrundelegt. Langfristig empfiehlt sich der Umstieg auf andere Heizungsarten, wenn man, zum Beispiel als Eigenheimbesitzer, die Möglichkeit dazu hat: "Wärmepumpen, Holzpelletheizungen und Solarthermieanlagen nutzen erneuerbare Energien. Für sie fällt die neue CO2-Abgabe nicht an und ihr Einbau wird staatlich stark gefördert. Auch für Wärmedämmung, die den Verbrauch spürbar senkt, gibt es Zuschüsse", rät das Team der Verbraucherzentrale.

CO2-Steuer Mieter und Mieterinnen

Mieter und Mieterinnen trifft die CO2-Abgabe derzeit noch zu 100 Prozent, obwohl sie keinen Einfluss darauf haben, mit welcher Art Heizung ihr Wohnraum geheizt wird oder ob ihr Vermieter in Wärmedämmung investiert.

Pläne, die Mehrkosten bei der Heizung durch die CO2-Bepreisung zwischen Mietern und Vermietern aufzuteilen, scheiterten im Sommer 2021 am Widerstand von CDU/CSU. Die jetzige Bundesregierung hat in ihrem Koalitionsvertrag eine Änderung und eine "faire Teilung" zum 1. Juni in Aussicht gestellt. "Dafür will die Ampel bis Mitte 2022 ein Stufenmodell nach Gebäudeenergieklassen erarbeiten - schafft die Politik das nicht rechtzeitig, wird ab 1. Juni hälftig geteilt", so die Deutsche Presseagentur (dpa).