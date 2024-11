Butter einfrieren Kann man Butter einfrieren?

Butter einfrieren

Lässt sich Butter einfrieren?

Butter kann man super einfrieren. Wichtig dabei ist, dass beim Einfrieren wenig Sauerstoff an die Butter kommt.

Wie kann ich Butter einfrieren?

Man sollte aber sowohl das ganze Stück Butter in der Originalverpackung als auch Teilstücke davon immer noch zusätzlich verpacken - zum Beispiel in Gefrierbeuteln. Dabei sorgfältig den Sauerstoff rausstreichen und das Ganze sehr gut verschließen. Nicht vergessen, das Einfrierdatum mit einem Stift darauf zu vermerken. Dann gibt es auch beim Auftauen keinen Zweifel, ob die Butter noch gut ist.

Wie lange kann man Butter einfrieren?

Gut verpackte und verschlossene Butter ist wunderbar sechs Monate in der Tiefkühlung haltbar, so unsere Expertin Daniela Krehl.

