Brotkäfer Was hilft wirklich gegen Brotkäfer?

Kleine schwarze Käfer in der Küche

Was lockt Brotkäfer an?

Der sogenannte Nagekäfer ist überall da zu finden, wo Lebensmittel gelagert werden. Nicht etwa, weil er diese selbst verspeisen würde - die Käfer selbst fressen nichts mehr - sondern weil er seine Eier nahe bei oder in vielversprechende(n) Nahrungsquellen platzieren will.

Wo nisten sich Brotkäfer ein?

Woran erkennt man den Befall mit Brotkäfern?

Das wohl typischste Zeichen eines Befalls mit Brotkäfern, sind die Gespinstfäden, in die sich die Larven vor der Entwicklung zum Käfer einwickeln. Neben den Kokons kann man oft auch Kotspuren in den befallenen Lebensmitteln sowie Fraßspuren an der Verpackung sehen.

Wieso kriegt man Brotkäfer?

Brotkäfer haben Flügel und sind als relativ gute Flieger bekannt; sind sie also erst mal im Haus, finden sie leicht zu den Lebensmittelregalen und geeignete dunklen Ecken und Ritzen für die Eiablage. Ins Haus kommen sie meist durch bereits beim Kauf befallene Lebensmittel. Gerade bei abgepackten Lebensmitteln kann es also durchaus sinnvoll sein, vor dem Kauf genau zu prüfen, ob die Verpackung intakt ist und keine Löcher aufweist.

Wieso sind derzeit so viele Brotkäfer unterwegs?

Drei Wochen beträgt in etwa die Lebensdauer eines Brotkäfers, und in dieser Zeit legt er in etwa 100 (weiße) Eier; die gefräßigen Larven wiederum verpuppen sich nach rund drei Monaten. Insgesamt dauert ein Zyklus vom Ei bis zum fertigen Käfer rund 40 bis 200 Tage - aber: Bei wärmeren Temperaturen beschleunigt der Brotkäfer seine Entwicklung, und das erklärt, warum gerade in warmen Sommern mehr Brotkäfer unterwegs sein können.