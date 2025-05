Was ist Bluetooth?

Bluetooth ist eine drahtlose Kommunikationstechnologie, die auf kurzen Funkwellen basiert. Sie wurde in den 1990er-Jahren entwickelt, um Kabelverbindungen zwischen Geräten zu ersetzen. Zunächst wurde es vor allem für Tastaturen und Computermäuse verwendet. Die Technologie arbeitet im Frequenzbereich von 2,4 GHz bis 2,485 GHz und nutzt ein Verfahren namens "Frequenzsprungverfahren", um Störungen zu minimieren.

Bluetooth gibt es in verschiedenen Versionen, darunter Bluetooth Classic für größere Datenmengen und Bluetooth Low Energy (BLE) für energieeffiziente Anwendungen, wie Fitness-Tracker oder Smart-Home-Geräte.

Wofür brauche ich Bluetooth?

Ist Bluetooth gefährlich?

"Bei allen kabellosen Varianten werden die Tonsignale per Funk durch schwache hochfrequente elektromagnetische Felder übermittelt. Nach derzeitigem wissenschaftlichem Kenntnisstand sind von diesen Feldern keine gesundheitsrelevanten Wirkungen zu erwarten. Das gilt auch für den Einsatz von Bluetooth bei kabellosen Kopfhörern. Es gibt keine wissenschaftlichen Belege für einen schädigenden Effekt."

Ist Bluetooth gesundheitsschädlich?

Die gesundheitlichen Auswirkungen von Bluetooth sind noch nicht abschließend erforscht. Einige Studien untersuchen mögliche Zusammenhänge zwischen Bluetooth-Strahlung und gesundheitlichen Beschwerden, wie Kopfschmerzen oder Schlafstörungen, doch fehlen hierzu belastbare Langzeitdaten. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und auch das Bundesamt für Strahlenschutz stuft Bluetooth derzeit jedoch nicht als gefährlich ein bzw. sehen bei üblicher Nutzung keine nachgewiesenen Gesundheitsrisiken durch Bluetooth, da die Strahlungsintensität mit 0,5 Watt deutlich unter den Grenzwerten liegt. Beim Telefonieren mit einem Handy am Ohr darf der Grenzwert von 2 Watt pro Kilogramm nicht überschritten werden. Beim Tragen am Körper sind bis zu 4 Watt erlaubt. Alles unter diesen Grenzwerten gilt als ungefährlich.