Bimi Rezept für wilden Brokkoli zum Mitnehmen

400 g Bimi

1 Zitrone

200 g Cashewkerne (geröstet und gesalzen)

200 g getrocknete Aprikosen (oder Datteln)

1 Schuss neutrales Sonnenblumenöl (zum Braten)

1 Schuss kaltgepresstes Rapskernöl

Salz

Die getrockneten Aprikosen halbieren und die gerösteten Cashewkerne grob zerstoßen.

Das untere Drittel vom Stiel des Bimi abschneiden, den restlichen Stiel etwas schälen und den Bimi der Länge nach halbieren.

So vorbereitet in einer großen, beschichteten Pfanne in etwas Sonnenblumenöl ringsum leicht anbraten, mit einer großen Prise Salz würzen und mit einem großzügigen Schuss Wasser ablöschen. Deckel darauf setzen und bei mittlerer Hitze ein bis zwei Minuten dünsten.

Anschließend den Deckel entfernen, damit die restliche Flüssigkeit verdampft und der Bimi wieder zu braten beginnt. Wenn dieser leicht braun gebraten ist, die Cashewkerne und die getrockneten Aprikosen zugeben, alles gut durchschwenken, aus der Pfanne in eine große Schüssel füllen und je nach Geschmack nochmals mit etwas Salz abschmecken, mit frisch gepresstem Zitronensaft und einigen Spritzern kaltgepresstem Rapskernöl marinieren und abkühlen lassen.

Wenn alles gut ausgekühlt ist, in eine verschließbare Box umfüllen und einfach zum Picknick, zum Grillen oder ins Büro mitnehmen.

