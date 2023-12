Befana Adventskalender Türchen 13: Gibt es in Italien wirklich eine Weihnachtshexe?

"Was bei uns der Nikolaus ist, das ist in Italien die Weihnachtshexe 'La Befana'. Sie kommt allerdings erst am Dreikönigstag vorbei und ist der Sage nach die Frau vom Weihnachtsmann. Und: Sie ist ein gutmütiges Wesen. In der Nacht vom 5. auf den 6. Januar fliegt die Hexe auf ihrem Besen umher. Auf dem Rücken trägt sie einen Sack voller Süßigkeiten und Kohle. Die Kohle legt sie den unartigen Kindern in ihre herausgestellten Schuhe. Aber keine Panik: Sie besteht aus schwarz eingefärbter Zuckermasse ... Sagt man. Echt jetzt? Oder ist es echt erfunden?"