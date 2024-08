Feuerball am bayerischen Himmel Was ist das für ein Feuerball am bayerischen Nachthimmel?

Erst sah es wie eine riesige Sternschnuppe aus, dann teilte sich das auf in viele einzelne. Was war das für ein Feuerball am bayerischen Nachthimmel?

Ein mysteriöses Himmelsspektakel hat viele Menschen in Bayern beschäftigt. Tanja aus Harburg im Donau-Ries in Schwaben schreibt: "Hallo BAYERN 1 Team, wir haben gerade hier etwas Spektakuläres am Himmel gesehen. Erst sah es wie eine riesige Sternschnuppe aus, dann teilte sich das auf in viele einzelne, fast wie in einem schlechten Film. Das Ganze ging über eine lange Strecke. Wisst ihr, ob da etwas 'Großes' verglüht ist?" Dustin aus Berching hat uns sogar ein Video geschickt, das Sie oben ansehen können.

Birnie aus Neumarkt in der Oberpfalz fragt: "Was war da los - Feuerschweif am Himmel." Auch in Unterfranken ist das Ding gesehen worden. Willi mailt: "Wir haben beim Nacht-Angeln einen großen Feuerschweif am Himmel entdeckt von Nordwesten und zog Richtung Südosten."

Vielen haben einen Meteoriten vermutet, der verglüht ist - spannenderweise werden auch aus der Schweiz oder aus Italien ähnliche Beobachtungen gemeldet.

Aber was war es denn nun? Nach Angaben des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) aus Süddeutschland ist ein Starlink-Satellit vom Weltraum-Unternehmen SpaceX sichtbar über der Schweiz in die Erdatmosphäre eingetreten. Das Weltraumlagezentrum der Bundeswehr habe dem BBK diese Information übermittelt, sagte eine Sprecherin des Bundesamtes der Nachrichtenagentur dpa.