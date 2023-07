Irisierende Wolken Wie kommt es zu farbigen Wolken?

Die Wolken leuchten in Purpur, Grün und Blau - haben Sie dieses schöne Himmelsspektaktel auch schon beobachtet? Wie diese speziellen Farbwolken heißen, erklärt BAYERN 1 Wetterexpertin Hana Hofman: "Irisierende Wolken gehören zu den optischen Phänomenen am Himmel. Der Name leitet sich aus dem Altgriechischen ab, Iris bedeutet Regenbogen. Die Wolken leuchten perlmutterfarben leuchten, meistens besonders in rot, rosa oder grün."

Leuchtende Wolken

Irisierende Wolken nennt man diese hübschen Farbwolken.

In Alpennähe treten irisierende Wolken meist während einer Föhnphase auf. Bevorzugt dünne Wolkenfelder in Sonnennähe leuchten. Ein Grund, des öfteren mal in den Himmel zu sehen. Die Farben entstehen so: "Das Sonnenlicht wird an Wassertröpfchen oder Eisteilchen von mittelhohen oder hohen Wolken gebeugt. Die unterschiedlichen Farbtöne ergeben sich durch die unterschiedlichen Tröpfchengrößen", sagt Hana Hofman.