Wetterleuchten Wenn der Himmel flackernd leuchtet, ist das die Ursache

Was ist Wetterleuchten

Flackerndes Licht hinter den Wolken und man hört kein Donnergrollen – das ist das, was man unter "Wetterleuchten" versteht. BAYERN 1 Wetterexpertin Kathrin Kolb: "Wetterleuchten ist ein Gewitter ohne Donner. Und zwar deswegen, weil das Gewitter so weit entfernt ist, dass wir den Donner nicht mehr hören. Oft sind die Blitze auch nur diffus in der Wolke zu sehen – entweder, weil ein Regenvorhang davor ist oder, weil wir nur die Reflexion der Blitze an den Wolken sehen."