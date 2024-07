Basilikum hat Sonnenbrand Kann man Basilikum mit Sonnenbrand noch bedenkenlos essen

Sonnenbrand bei Basilikum

Die meisten Sorten lieben sehr viel Sonne, so BAYERN 1 Gartenexpertin Sabrina Nitsche von querbeet . Allerdings kommen die herkömmlichen Pflanzen aus Supermarkt oder Baumarkt aus idealen Aufzuchtbedingungen im Treibhaus und sind an die direkte Sonneneinstrahlung nicht gewöhnt. Sie müssen zunächst abgehärtet werden.

Sonnenbrand bei Basilikum vermeiden

Um gelbe Flecken und Sonnenbrand bei Ihrem Basilikum zu vermeiden, sollten Sie die Pflanzen niemals direkt nach dem Kauf in die pralle Sonne stellen. Am besten ist es, das Basilikum langsam an die Sonne zu gewöhnen und es zu Beginn in den ersten Tagen draußen etwas schattiger zu platzieren.