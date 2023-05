E-Scooter Parkplätze Neue Schilder und Parkplätze für E-Scooter

Darf man auf dem E-Scooter Parkplatz auch einen Pkw abstellen?

Augsburg und Nürnberg sind gerade dabei Flächen auszuweisen - in Augsburg wird es zum Beispiel 29 neue Abstellflächen für E-Scooter geben, 23 Pkw-Parkplätze werden dafür umgewandelt. In Nürnberg werden 290 Stellflächen für die rund 6.000 E-Scooter eingerichtet. "Aber keine Sorge, bei den rund 60.000 PKW Stellplätze wird es weiterhin genügend Parkplätze geben. Wer sich aber trotzdem mit dem Auto auf die neuen E-Scooter Parkplätze stellt, muss mit einem Strafzettel von 10 Euro rechnen", erklärt Dominik Einzel.

Gibt es für falsch abgestellte E-Scooter auch Strafzettel?

In Augsburg sollen die E-Scooter nur noch auf den dafür vorgehesehen Stellflächen abgestellt werden können. Die Anbieter wollen ihre Roller entsprechend konfigurieren, also in den Apps die entsprechenden Zonen einrichten. So, dass der Roller dann nicht mehr mitten auf dem Gehweg oder vor Hauseingängen abgestellt werden kann. Ansonsten läuft die Uhr weiter und das kann dann richtig teuer werden.

In Nürnberg benötigen die Firmen laut Verkehrsplanungsamt künftig eine Sondernutzungserlaubnis. Darin müssen sich diese zum Beispiel verpflichten, falsch geparkte Fahrzeuge innerhalb von sechs Stunden zu entfernen. Außerdem müssen sie Gebühren zahlen und finanzieren so die Sammelparkplätze.

In einigen bayerischen Städten also dürfen die E-Scooter nur noch auf bestimmten Stellflächen geparkt werden. Diese werden in Nürnberg und Augsburg derzeit eingerichtet. In Regensburg ist man dabei, gerade ein Konzept für die Altstadt zu erarbeiten. In München gibt es sie schon etwas länger.