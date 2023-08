Autobahnnummern Wofür steht eigentlich A9?

"Schon seit Tagen rätsel ich, nach welchem System bei uns die Autobahnen nummeriert sind? Hier bei uns in Kempten gibt's die A7. Weiter nördlich verläuft die A96 und noch weiter nördlich die A8. Einmal einstellig, einmal zweistellig. Hat das was mit der Reihenfolge zu tun, in der die Autobahnen gebaut wurden?"