Marcus Fahn will's wissen Geparktes Auto nach Jahren wiedergefunden?

Es gibt niemanden in Bayern, der sein geparktes Auto erst nach Jahren wiedergefunden hat.

Bzw. niemand konnte uns aus erster Hand von seiner Geschichte erzählen. Gefunden haben wir zwei Geschichten. BAYERN 1 Hörer Daniel machte uns auf die folgende Geschichte aufmerksam: Vor über zehn Jahren war ein Handwerker aus Oberbayern auf einer Party in München eingeladen und ist mit seinem Firmenwagen dorthin. Am nächsten Morgen wusste er prompt nicht mehr, wo er das Auto geparkt hat. Auch nach langem Suchen - er fand es einfach nicht mehr. Erst nach zwei Jahren fiel einer Polizeistreife der Firmenwagen auf, weil der TÜV abgelaufen war. Das Kuriose: Das Auto war ganze vier Kilometer entfernt von der Party, in einem ganz anderen Stadtteil abgestellt worden. Kein Mensch weiß, wie es dahingekommen ist. Aber der Handwerker hat seinen Wagen nach zwei Jahren dann zumindest wieder gehabt.