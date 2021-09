Ausweis auf Handy Wie funktioniert der Handy-Personalausweis?

Damit kein Missverständnis aufkommt: Den elektronischen Identitätsausweis - auch Personalausweis mit eID-Funktion oder kurz E-Perso genannt - gibt es schon seit mehr als 10 Jahren. Nur nutzt ihn kaum jemand, weil er eher unbequem in der Anwendung ist. Das soll sich mit der neuen Version - der Smart-eID - ändern. Alles, was wir dann noch brauchen werden, ist unser Smartphone.

Kann man sich mit dem Handy ausweisen?

Mit dem Handy-Personalausweis (Smart-eID) sollen wir uns künftig ohne den realen Ausweis - also die Plastikkarte - gegenüber staatlichen und privaten Stellen legitimieren können - also etwa, wenn wir uns oder unser Auto ummelden, Onlineshoppen oder Verträge abschließen wollen.

Wie funktioniert der Handy-Personalausweis?

Um Smart-eID nutzen zu können, braucht man einen aktivierten Online-Ausweis. Das kann bei Ausweisen, die ab dem 15. Juli 2017 ausgegeben worden sind, über den per Post geschickten PIN erfolgen, der in eine sechsstellige persönliche PIN umgeändert werden muss. Wer diesen Brief nicht (mehr) hat, muss sich bis Oktober 2021 im nächstgelegenen Bürgeramt eine neue bestellen. Ab Oktober soll eine neue PIN auch über ein eigenes Portal angefordert werden können.