Außenspiegelkameras Ist das die Zukunft des Außenspiegels?

Werden die altbewährten Außenspiegel am Auto in Zukunft durch Kameras ersetzt? Dominik Einzel aus der BAYERN 1 Verkehrsredaktion weiß die Antwort.

"Ganz neu ist der sogenannte Digitale Außenspiegel nicht. Als erster Hersteller hat VW ihn in kleinen Dieselhybriden eingebaut. Damals ging es darum den Verbrauchswert zu optimieren und um eine bessere Aerodynamik. Im PKW-Bereich hat sich das bis heute aber nicht massenhaft verbreitet: Einige Hersteller bieten Digitale Außenspiegel bei E-Autos an, z.B. Audi und Hyundai – das hat auch was mit verbesserter Aerodynamik zu tun. Im LKW-Sektor wird der Mercedes Actros serienmäßig mit einer Spiegelkamera ausgerüstet. Andere Hersteller bieten solche Systeme gegen Aufpreis an."

Sieht man mit Hilfe der Kamera mehr als mit dem Spiegel und hätte das nicht viele Vorteile?

Außerdem ist unser Auge das Kamerabild statt des Spiegelbilds nicht gewohnt. Wenn wir in den Spiegel schauen, dann fokussieren wir das Objekt, das in diesem Moment wichtig ist, das Auto hinter uns oder die Straße zum Beispiel. Beim Display stellt unser Auge dagegen die Bildschirmoberfläche scharf. Die Kamera muss entscheiden, was scharf gestellt wird. Schlimmstenfalls wechselt das immer hin und her oder justiert immer wieder neu und das ist unpraktisch. Außerdem kann sich die Kamera auch an die Lichtverhältnisse draußen nicht so schnell anpassen. Auch das könnte schnell gefährlich werden. Und – bei einem Stromausfall oder einem Defekt bleibt das Spiegel-Display aus. Dann ist die Fahrt erst mal vorbei. Deshalb kann die Kamera bisher nicht mit dem Außenspiegel mithalten.