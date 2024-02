Aquafaba Kichererbsenwasser – so lässt es sich einsetzen

Aquafaba aufschlagen – darauf ist zu achten

Unter Aquafaba versteht man die Flüssigkeit, in der zum Beispiel Kichererbsen eingelegt sind, in Glas oder Dosen, aber auch das Kochwasser, in dem Hülsenfrüchte wie getrocknete Kichererbsen oder Bohnen gekocht worden sind. Das Wasser von Kichererbsen aber kann am besten in der Küche eingesetzt werden. Auch unser BAYERN 1 Sternekoch hat schon des Öfteren den veganen Eischnee aufgeschlagen: "Das ist natürlich ein faszinierender Moment, dass es, wie ein Eiweiß, den Stand kriegt", sagt Alexander Herrmann. Allerdings verhält sich Aquafaba dann ein wenig anders als der herkömmliche Eischnee und fällt beim Unterheben relativ schnell wieder zusammen.