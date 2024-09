Alpenvorland Was zählt zum Alpenvorland beim Wetterbericht?

BAYERN 1 Hörerin Corinna aus Mühldorf hatte die BAYERN 1 Redaktion gefragt: ""Im Wetterbericht sprecht ihr oft von 'Alpenrand', 'Alpenvorland', 'Alpennähe'. Wir wohnen in der Nähe von Mühldorf, ca. 70 km von den Alpen entfernt. Und uns würde interessieren: Sind wir da noch mitgemeint?"

Kathrin Kolb, BAYERN 1 Wetter- und Nachhaltigkeitsexpertin, hat die Antworten darauf, welche Regionen gemeint sind, wenn es in der Wettervorhersage Alpenrand oder Alpenvorland heißt.

Alpenrand Wetterbericht

"'An den Alpen' ist das gleiche wie 'Alpenrand', also direkt an den Bergen dran, man könnte vielleicht auch Alpenlandkreise sagen - vom Oberallgäu bis rüber ins Berchtesgadener Land."