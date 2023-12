Rezepte Airfryer Was kann ich im Airfryer machen?

Was kann alles in den Airfryer?

Airfryer: Was kann alles in den Airfryer?

Ist ein Airfryer wie ein Ofen?

Wie sinnvoll ist ein Airfryer?

Im Gegensatz zum Backofen, der in der Regel in jeder Küche enthalten ist, muss man sich einen Airfryer zusätzlich anschaffen - und dafür fallen in etwa zwischen 50 und 300 Euro an (und es gibt durchaus noch teurere Geräte). Wer allerdings eine Vorliebe für Frittiertes jeder Art hat, der ist mit einem Airfryer das Frittier-Öl-Entsorgungsproblem los: "Bei der Heißluftfritteuse wird im Unterschied zu einer normalen Fritteuse nur sehr wenig Öl oder kein Öl verwendet", erklärt Bianca Schürger.