Zum 70. Geburtstag Happy Birthday, Alfons Schuhbeck!

Mittwoch, 1. Mai 2019, 22.00 Uhr:

Schuhbecks, Show & Schweinsbraten

Von der Kochschule zum Küchenkabarett. Von Thomas Gottschalk bis hin zu Monika Gruber. Von Bayern, über das Mittelmeer und um die ganze Welt – so vielseitig wie der bayerische Sternekoch ist kaum einer in der Küche. Dabei hat er sich große Verdienste um die bayerische Kochkunst erworben. Sein Credo von der regionalen und saisonalen Küche ist heute schon fast Gesetz. Schuhbeck hat die eher schwere heimische Kost leichter und sonniger gemacht – und schließlich sogar revolutioniert, indem er sie um die große weite Welt der Gewürze erweitert hat. Einer kommt selten allein: Der Ingwer und der Knoblauch sind heute ebenso in Schuhbecks Küche daheim wie das Chilisalz. Es gibt fast nichts, was er nicht gekocht hat. Vor allem das kulinarische Nationalheiligtum Bayerns, den Schweinsbraten. Knusprig im Salzmantel, paniert, gekocht, gesurt, süss-sauer oder italienisch. Das Schweinerne hat längst die internationale Bühne betreten – aber es schmeckt immer auch nach Bayern.

Viele prominente Küchen-Begleiter waren bei dieser schmackhaften Reise durch Schuhbecks Kochgeschichte mit von der Partie. Die Liste liest sich wie ein Who is Who der bayerischen Prominenz: Carolin Reiber und Monika Gruber – bei den Damen. Thomas Gottschalk, Franz Beckenbauer, Elmar Wepper – bei den Herren. Sie alle haben aus Alfons Schuhbecks Küche immer auch etwas mitgenommen, nämlich wie man seine Rezepte ganz leicht nachkochen kann. Das war Schuhbeck immer ein großes Anliegen, dass seine Gerichte auch daheim funktionieren und aus den Zuschauerinnen und Zuschauern des BR Fernsehens kleine Sterneköche werden.

Prominente, Gewürze und Schweinsbraten – das Jubiläums-Potpourri hat aber noch weitere Highlights zu bieten. Der Koch als Schauspieler: Schuhbeck als Astronaut, Mönch, Pirat oder sogar Schlangenbeschwörer. Dass in so vielen Kochsendungen auch manches schief gehen kann, darüber schmunzelt man bei "Schuhbecks Pleiten, Blech und Pfannen".

Mittwoch, 1. Mai 2019, 22.30 Uhr:

Lebenslinien

Ein Leben in fünf Gängen – Alfons Schuhbeck

1949 wird Alfons in Traunstein in geboren. Nach der Schule macht er eine Lehre als Fernmeldemechaniker bei der Bundespost. Doch viel lieber organisiert er Auftritte von Amateurtanzbands. Bei einem dieser Auftritte lernt er Sebastian Schuhbeck kennen, den Bürgermeister von Waging am See. Dieser hat selber keine Kinder. Er adoptiert Alfons, um unter anderem für sein Standkurhaus und Restaurant einen Nachfolger zu haben. Also lernt Alfons kochen und entdeckt seine Welt. Doch schon bald reichen ihm Schnitzel, Schweinsbraten und Knödel nicht mehr. Er will die "große Küche" nach Waging bringen. Sein Konzept "Feine Küche auf dem Land" geht auf. Der Gault-Millau entdeckt ihn und bewertet ihn mit der Höchstpunktzahl. Ein neuer Koch-Star ist geboren. Schnell finden sich auch verschiedene Finanzberater an seiner Seite, denen er blind vertraut – mit katastrophalen Folgen: Millionenklagen, Steuerschulden etc. Alfons übersteht alle Prozesse, zahlt jahrelang zurück und schuftet. Mit knapp 50 fängt er noch einmal an. Mitten in München, am Platzl, baut er sich mit Restaurant, Partyservice, Kochschule und Gewürzladen ein Imperium auf und ist schon bald wieder ganz oben.