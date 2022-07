Symphonieorchester des BR Flashmob mit Sir Simon Rattle für das Neue Konzerthaus

Das Neue Konzerthaus kommt nach den aktuellen Plänen ins Herz des Werksviertel-Mitte direkt zu den Menschen und soll Heimat für viel mehr als nur klassische Konzerte sein. Ein Erlebnishaus, in dem Musikvermittlung auf höchstem Niveau mit viel Spaß und Freude stattfindet, in dem neue experimentelle Formate entwickelt werden, wo hochrangige Solisten und Spitzenensembles sowie international bedeutende Gastdirigenten auftreten und gerne wiederkommen; in dem die Hochschule für Musik und Theater neuartige Studiengänge anbieten kann und in dem dank der technischen Ausstattung Live-Übertragungen in Echtzeit und zukünftige, innovative Konzertformate jederzeit realisierbar sind – in dem aber auch Jugendorchester, Laienensembles, Volksmusikgruppen oder Jazz-Combos ihren Platz finden. Es soll das erste durch und durch digitalisierte Konzerthaus und damit ein herausragendes Vorzeigeobjekt für den Technik- und Kulturstandort Bayern sein.