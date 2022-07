Symphonieorchester des BR BRSO startet wöchentlichen Podcast

Wie funktioniert ein Orchester? Wie hart ist die Auslese, um dort reinzukommen? Wie umgehen mit Lampenfieber und Leistungsdruck? Wie klappt es mit Paaren im Ensemble – und welche Themen treiben die Orchesterwelt aktuell um? Wer kennt diese Fragen besser als eine Orchestermusikerin selbst? Anne Schoenholtz, Geigerin im Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, ist Host des neuen BRSO-Podcasts "SCHOENHOLTZ". Los geht es mit den ersten beiden Folgen am Sonntag, 10. Juli; die weiteren Folgen erscheinen ab 19. Juli dienstags bei BR Podcast, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.

Anne Schoenholtz blickt hinter die Kulissen des BRSO und entlockt ihren Kolleginnen und Kollegen so manches Insider-Geständnis und auch kuriose Geschichten aus dem Orchesterleben. Außerdem lädt sie prominente Gäste aus Bereichen jenseits der klassischen Musik zum Gespräch in den BRSO-Container im Werksviertel-Mitte in München ein. So geben sich beispielsweise Stargeiger David Garrett und Sternekoch Tohru Nakamura dort die Klinke in die Hand. Dabei entdecken Anne und ihre Gäste ganz überraschende Parallelen zwischen vermeintlich unterschiedlichen Lebenswelten.

Anruf bei Sir Simon Rattle



Und was denkt eigentlich der zukünftige Chefdirigent des BRSO, Sir Simon Rattle, über Themen wie "Leistungsdruck" oder "Ehen im Orchester"? Anne ruft ihn am Ende jeder Podcast-Folge an und fragt nach.

"Seit ein paar Jahren habe ich Freude am Moderieren gefunden. Es macht mir großen Spaß, aus meiner Perspektive als Geigerin des BRSO Gespräche mit Musikerinnen und Musikern zu führen, und ich habe das Gefühl, dass die vertraute Gesprächsatmosphäre besonders persönliche Einblicke in die Welt der Musik ermöglicht." Anne Schoenholtz

Als Gäste der ersten Staffel begrüßt Anne aus dem Kreis des BRSO Anton Barakhovsky (Konzertmeister), Valérie Gillard (Violine), Bettina Faiss (Klarinette), Carsten Duffin (Horn), Raymond Curfs (Pauke) und Thomas Reif (Konzertmeister). Zu ihren weiteren Gästen zählen Geiger David Garrett, Sternekoch Tohru Takamura, Konzertreise-Agent Mike Wegner, Geiger Frank Peter Zimmermann, Sängerin Anna Prohaska, Bratschistin Tabea Zimmermann, Kulturjournalist Axel Brüggemann u.v.a.

Der Podcast startet am 10. Juli mit zwei Folgen über Lampenfieber und guten Geschmack. Anne und BRSO-Konzertmeister Anton Barakhovsky sprechen in der ersten Episode offen über ein Thema, das nicht nur Musikerinnen und Musiker betrifft: Nervosität und Lampenfieber. Ist ein Konzertmeister eigentlich auch nervös? Was tut er gegen schweißige Hände und Bogenzittern? Und kann Lampenfieber auch wieder verschwinden?

Für das Thema der zweiten Folge "Was ist guter Geschmack?" hat sich Anne den Münchner Sternekoch Tohru Nakamura (Foto oben) eingeladen. Dabei stellte sich heraus, dass ein Küchenteam und ein Orchester mehr Gemeinsamkeiten haben, als es im ersten Moment den Anschein hat …

Alle weiteren Folgen von "SCHOENHOLTZ – Der Orchester Podcast" erscheinen ab 19. Juli jede Woche dienstags bei BR Podcast, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.