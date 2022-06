"Gekommen, um zu bleiben" BRSO eröffnet Container im Münchner Werksviertel-Mitte

Einer von 27 ausrangierten Schiffscontainern im Container-Collective im Münchner Werksviertel-Mitte ist nun offiziell das "kleine Zuhause" für noch mehr vielfältige, kreative Veranstaltungen des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks. Damit verankern die Musikerinnen und Musiker ihre Präsenz am Standort des geplanten Neuen Konzerthauses. Das Leitmotto "Let’s make it happen" gab schon ihr designierter Chefdirigent Sir Simon Rattle bei seiner Besichtigung des Areals aus. Weitere Mitstreiterinnen und Mitstreiter kamen zur Eröffnung des BRSO-Containers am Mittwochabend (29. Juni) zu Wort.