22. Deutscher Fernsehpreis Freude über Auszeichnungen für "Oktoberfest 1900"

"Was für Erfolge für 'Oktoberfest 1900'! Mit dieser großen Eventserie ist der Bayerische Rundfunk einmal mehr neue Wege gegangen. Der Mut hat sich gelohnt, diesen Historienstoff auf ganz neue Weise fiktional und überhöht zu erzählen für ein Mediathekspublikum und für 'Das Erste'. Dass 'Oktoberfest 1900' nicht nur neue Zielgruppen eroberte und ein Publikumserfolg war, sondern nun zwei Deutsche Fernsehpreise bekommen hat, zeigt erneut, wie stark der Bayerische Rundfunk und seine Mitstreiter in der ARD im fiktionalen Erzählen sind. Meinen herzlichen Glückwunsch an alle Beteiligten an 'Oktoberfest 1900'!"