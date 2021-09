Deutscher Fernsehpreis Freude über fünf Nominierungen für die Mini-Serie "Oktoberfest 1900"

"Ich gratuliere allen Beteiligten von Herzen für diese wunderbaren Nominierungen in fünf Kategorien! 'Oktoberfest 1900' war eine bemerkenswerte produzentische Leistung und für uns alle eine ganz besondere Arbeit, die in jeder Sekunde verbunden war mit großer Freude am Erzählen und am kreativen Prozess. Wir haben eine einzigartige Mini-Serie erschaffen, die neue Zielgruppen eroberte und sehr gut beim Publikum ankam. Ein so gewaltiges Projekt kann nur gemeinsam im Verbund der ARD entstehen und mein ausdrücklicher Dank gilt unseren Mitstreiterinnen Carolin Haasis (Degeto), Elke Kimmlinger (WDR), Jana Brandt (MDR) und Meike Götz (MDR)."