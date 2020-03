Kultur & Corona Mit Gerhard Polt, Karl Valentin und Pumuckl leichter durch die Krise

Bücher, Hörspiele, Konzerte, Filme für Groß und Klein – in seinem Programm hält der BR ein vielfältiges und umfangreiches Kultur-, Konzert- und Kinderangebot für daheim vor, im Hörfunk (auf Bayern 2, BAYERN 3, PULS und BR Klassik), im BR Fernsehen und der BR Mediathek, online in der BR24 App sowie als Podcast in der ARD-Audiothek. Von Klassikern wie "Fast wia im richtigen Leben" von Gerhard Polt über spannende Podcasts zu Beethoven und Karl Valentin bis hin zur Kultserie "Pumuckl" (br.de/pumuckl) ist für jeden Geschmack etwas dabei. Das Angebot wird stets aktuell erweitert.

Bayern 2 / Radio Tatort

So steht aktuell etwa der ARD Radio Tatort ("Wetterleuchten") auf dem Programm, am Freitag, 20. März bietet Bayern 2 um 21.05 Uhr eine Hörspiel-Premiere anlässlich des 250. Geburtstags von Friedrich Hölderlin.

Auf Bayern2.de finden sich darüber hinaus noch etliche Hinweise zum Online Programm.

Angebote für Kinder

Auch auf BR.de/kinder gibt es für die Kleinen Kult und Kultur für daheim zu entdecken: Neben dem Pumuckl (als Hörspiel und TV-Serie) auch Buchtipps für lange Nachmittage, Geschichten für Kinder zum Anhören und Abonnieren.

Morgenmoderator Sebastian Winkler von BAYERN 3 hat jeden Morgen bei den Frühaufdrehern in der Sendung Tipps für Kinder zu Hause. Zudem gibt es eine Facebook-Gruppe mit dem Titel "Gegen Corona-Langeweile – Tipps für Kids", der jeder beitreten kann.

Angebote für Jugendliche

PULS bietet für das jugendliche Publikum auf YouTube etliche Reportagen (PULS Reportage) und Unterhaltungsvideos ("Das schaffst du nie").

Dokus, Serien und Magazine

In der BR Mediathek ist zudem ein umfangreiches Angebot an Kulturdokus, Serien und Magazinen aus dem BR Fernsehen zu finden. Etwa Gerhard Polts "Fast wia im richtigen Leben". In der mit dem Adolf-Grimme-Preis ausgezeichneten Reihe präsentiert sich Polt als scharf beobachtender Humorist und zeigt zusammen mit seiner Spielpartnerin Gisela Schneeberger und dem Autor und Regisseur Hanns Christian Müller auf komödiantisch unnachahmliche Weise die skurrilen Situationen des ganz normalen Alltags. Alle Folgen der Kult-Reihe sind in der BR Mediathek zu sehen.

Klassische Musik

BR-KLASSIK erweitert unter der Überschrift "Konzert-Video des Tages" sein Online-Angebot. Wenn Konzerthallen verschlossen und Bühnen verwaist sind, ist die einzige Alternative: Wohnzimmerkonzerte! Der Vorteil: Über das Abendprogramm können alle Klassik-Fans selbst entscheiden. Auf der Website von BR-Klassik finden sie ein großes Angebot an Konzertaufzeichnungen mit klassischer Musik, Crossover und Jazz. Mit dabei: Musikgrößen wie die Geigerin Anne-Sophie Mutter, erst vor wenigen Tagen in München zu Gast mit Beethovens Violinkonzert. Und auch zahlreiche Konzerte des kürzlich verstorbenen Chefdirigenten des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks – Mariss Jansons – findet man jederzeit zum Abruf.

Neben diesen Archivschätzen ist auch eine Übertragung in Kooperation mit der Bayerischen Staatsoper geplant – etwa am 11. April 2020 live per Videostream die Neuproduktion "7 Deaths of Maria Callas", eine Uraufführung der Performancekünstlerin Marina Abramović, die anschließend 30 Tage on demand abrufbar ist. Alle diese Highlights finden sich im Streamingportal "BR-KLASSIK Concert".