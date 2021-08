Aktuelles Porträt auf Bayern 1 BR gratuliert Marianne Koch zum 90. Geburtstag

Geboren wurde Marianne Koch am 19. August 1931 in München. Ihr Wunsch war es immer, Ärztin zu werden, doch als die junge Medizinstudentin in den Filmstudios in Geiselgasteig jobbte, entwickelte sich daraus eine Bilderbuchkarriere beim Film. "Des Teufels General" mit Curd Jürgens machte Marianne Koch über Nacht bekannt. Danach bekam sie so viele Rollenangebote, dass sie ihr Studium vorübergehend aufgab. Es folgten Filme mit O.W. Fischer, Heinz Rühmann und Clint Eastwood, über 70 insgesamt. 1955 war sie Ehrengast bei "Was bin ich?", von 1961 bis 1988 gehörte sie fest zum Rateteam. Von 1974 bis 1982 moderierte sie die Talkshow "3 nach 9" von Radio Bremen.

Anfang der 1970er-Jahre beendete sie ihre Filmkarriere und setzte ihr Studium fort. Von 1985 bis 1997 hatte sie eine eigene Praxis als Internistin in München. Seit 2000 ist sie die Expertin im Gesundheitsgespräch auf Bayern 2.

Die Sendungen im BR Fernsehen

Montag, 9. August.2021, 22.00 Uhr

Lebenslinien: Marianne Koch – Ärztin auf dem roten Teppich

Von Evelyn Schels

Dokumentarfilm, 2017

Auch in der BR Mediathek

Ihrer alleinerziehenden Mutter verdanke sie zwei Eigenschaften, die ihr im Beruf und in Krisen stets Halt gegeben haben, erzählt Marianne Koch: Selbstständigkeit und Selbstvertrauen. In dieser Sendung der Reihe Lebenslinien von 2017 erzählte sie erstmals öffentlich von ihrem leiblichen Vater, dem jüdischen Arzt Rudolf Schindler, der wegen des Nazi-Regimes nach Amerika fliehen musste. Sie lernt ihn erst kennen, als sie mit Mitte 30 in Hollywood dreht. Das Aufwachsen ihrer Söhne und das Einser-Staatsexamen zählt sie zu den wichtigsten Momenten ihres Lebens – sowie ihre Begegnung und das Zusammenleben mit dem Publizisten und Schriftsteller Peter Hamm, der am 22. Juli 2019 starb.

Sonntag, 15. August 2021, 20.15 Uhr

Die Landärztin

Spielfilm

Deutschland, 1958

Regie: May Paul

BR Mediathek: Nach Ausstrahlung bis 13. September 2021

Paul Mays augenzwinkernde Heimatkomödie kombiniert Motive der in den 1950er- und 60er-Jahren äußerst populären Genres Heimatfilm und Arztfilm mit einer treffenden Charakterstudie dörflicher Querköpfe. Der Schwank ist zugleich ein amüsantes Stimmungsbild der Nachkriegszeit, das Themen wie die Emanzipation der Frauen im Rahmen des Genrefilms aufgreift. In der Hauptrolle als burschikos-charmante Ärztin ist Marianne Koch zu sehen, in weiteren Rollen viele der beliebten Stars des deutschen Unterhaltungsfilms dieser Jahre, darunter Rudolf Prack, Friedrich Domin, Beppo Brem und Willy Millowitsch.

Die Sendungen im Radio auf Bayern 2

Sonntag, 15. August 2021, 16.05 Uhr

Eins zu Eins. Der Talk: Ursula Heller im Gespräch mit Dr. Marianne Koch, Ärztin und Moderatorin

Marianne Koch spielte mit Clint Eastwood und Gregory Peck in Hollywood, gab ihre Filmkarriere aber auf, um Medizinerin zu werden. Die Internistin ist seit 20 Jahren Gastgeberin im "Gesundheitsgespräch" auf Bayern 2. Zu ihrem 90. Geburtstag am 19. August ein Gespräch vom vergangenen Februar.

Zum Nachhören bei BR Podcast



Donnerstag, 19. August 2021, 10.05 Uhr

Notizbuch-Reportage: Zum 90. Geburtstag: Schauspielerin, Ärztin, Medizinjournalistin – die drei Leben der Dr. Marianne Koch

Von Ulrike Ostner

Nach Ausstrahlung im BR Podcast radioReportage