Bayerischer Verdienstorden Dr. Marianne Koch und Thomas Jansing ausgezeichnet

"Im Namen vom Team des Gesundheitsgesprächs - Monika Dollinger, Ulrike Ostner, Klaus Schneider, Ute Uhlendorf - und im Namen der ganzen Redaktion 'Notizbuch' gratuliere ich Dr. Marianne Koch von Herzen zu ihrer mehr als verdienten Auszeichnung. Marianne Koch ist für uns viel mehr als nur die Bayern 2-Gesundheitsexpertin - sie ist eine wunderbare Kollegin, eine tolle Ärztin und ein ganz außergewöhnlicher Mensch - ein echtes Vorbild.

Seit über 16 Jahren hört sie in der Sendung 'Gesundheitsgespräch' voller Empathie ganz genau hin, wenn die Hörerinnen und Hörer ihre Fragen stellen. Sie gibt kluge, fachkundige und genau überlegte Ratschläge und versetzt sich mit sehr viel Einfühlungsvermögen in die Situation der jeweiligen Anrufer und hat so beispielsweise auch schon in einer akuten Gefahrensituation vor einem Schlaganfall bewahrt. Mich freut es ganz besonders, dass Marianne Koch den Bayerischen Verdienstorden für ihr Lebenswerk unter ausdrücklicher Erwähnung ihres Engagements im 'Gesundheitsgespräch' auf Bayern 2 erhält."