Die Ärztin vor der Kamera Dr. Marianne Koch

19. August 1931

Marianne Koch in München geboren

1950 bis 1971

Verschiedene Rollen in zahlreichen Spiel- und Fernsehfilmen

1955 bis 1957

Synchron-Schauspielerin in drei Mozart-Opern im Fernsehen unter der Regie von Kurt Wilhelm: "Die Entführung aus dem Serail", "Figaro" und "Don Giovanni"

1955

Ehrengast bei "Was bin ich?"

1955 bis 1959

Sprecherin in drei BR-Hörspielen

1961 bis 1988

Im Rateteam von "Was bin ich?"

1967

Goldene Kamera für das Rateteam von "Was bin ich?"

ab 1971

Wiederaufnahme des Medizinstudiums

1975 bis 1981

Moderatorin in der Fernsehsendung "3 nach 9" von Radio Bremen

1983 bis 1985

Moderation in der BR-Hörfunksendung "Musik für eine Insel"

1985 bis 1997

Eigene Praxis als Internistin in München

seit 16.9.2000

Medizin-Expertin im "Gesundheitsgespräch" auf Bayern 2