Barrierefreiheit & Inklusion via HbbTV 2 Freude über Auszeichnung für "BR Audiodeskription" App

Der BR wurde auf den Münchner Medientagen 2021 für das Projekt "HbbTV Audiosync" mit dem Preis "Connect! The Smart TV Award" in der Kategorie "Feels like magic - Beste technologische Innovation" ausgezeichnet. Die Test-Applikation "BR Audiodeskription", die auf dem Verfahren beruht, läuft im Pilotbetrieb bis 29. Oktober im BR Fernsehen und ermöglicht ein gemeinschaftliches und inklusives Fernseherlebnis von Menschen mit fehlendem oder stark eingeschränktem Sehvermögen zusammen mit Sehenden.

Gemeinsam Fernsehen und dabei verschiedene Töne hören: Der Pilotbetrieb für mehr Inklusion und Barrierefreiheit läuft noch bis zum 29. Oktober. Aktuell lassen sich zu den Sendungen "Dahoam is Dahoam" und "Watzmann ermittelt" im BR-Fernsehen zusätzliche Audiodeskriptions-Tonspuren am Smartphone anhören.

Tonspuren individuell nutzbar

Mit der neuen Test-Applikation "BR Audiodeskription" können Zuschauerinnen und Zuschauer am Smartphone eine für sie passende Tonspur am "Second Device" zum laufenden Fernsehbild auswählen. Die Idee ist, bedürfnisorientiert ein gemeinschaftliches Fernseherlebnis mit der ganzen Familie oder im Freundeskreis zu ermöglichen. Voraussetzung ist ein neueres Fernsehgerät, das den Standard HbbTV 2 unterstützt.



Ein Familienmitglied, das blind ist oder über ein stark eingeschränktes Sehvermögen verfügt, kann über die BR-App einen Audiodeskriptions-Ton (AD) am Mobilgerät (Tablet oder Smartphone) für die Wiedergabe per Kopfhörer zuschalten, während die übrigen Familienmitglieder den regulären Fernsehton über die Lautsprecher des TV-Geräts hören können.

"Barrierefreiheit zum Anhören: Mit der App BR Audiodeskription können Zuschauerinnen und Zuschauer am Smartphone eine für sie passende Tonspur am `Second Device` zum laufenden Fernsehbild auswählen. Das ist innovativ und inklusiv, denn es ermöglicht Menschen mit fehlendem oder stark eingeschränktem Sehvermögen per Kopfhörer ein gemeinschaftliches Fernseherlebnis zusammen mit Sehenden." Aus der Begründung der Jury

Regelmäßiges Angebot

Seit 26. Juli 2021 ist auch "Dahoam is Dahoam", als regelmäßige Serie mit den AD-Zusatztönen am Smartphone versehen. Das Angebot gibt es für die Erstsendung von Montag bis Donnerstag um 19.30 Uhr.



Als überhaupt erste Sendung mit dem neuen Test-Service lief seit 23. Oktober 2020 "Hubert und Staller" regelmäßig freitags im BR Fernsehen.

Auch "Monaco Franze, der ewige Stenz", ein BR Serienklassiker mit Helmut Fischer in der Hauptrolle wurde im Frühjahr mit dem Zusatzangebot im BR Fernsehen ausgestrahlt.

Die Test-App "BR Audiodeskription" ist für iOS-Geräte und Android-Mobilgeräte verfügbar. In der App stehen zwei alternative Tonspuren zur Auswahl: "AD Mix" (fertig abgemischter Fernsehton inklusive Szenenbeschreibung) und "AD Pur" (als eigentliche Audiodeskription oder Szenenbeschreibung).

Technische Voraussetzungen beim Empfang Um die so übertragenen Tonspuren hören zu können, sind folgende technische Ausrüstung und Verbindungen erforderlich:

Empfang via Satellit oder Kabelanschluss (vorausgesetzt der Kabelnetzbetreiber leitet das Signal vollständig weiter)

Smart-TV Gerät, das HbbTV 2 tauglich ist und mit dem Internet verbunden ist. Dazu gehören die aktuellen Modelle von Samsung und Panasonic mit HbbTV von 2018 bis 2020 sowie aktuelle Geräte von Philips.

Mobilgerät (mit iOS ab Version 13 oder Android ab Version 4.3) mit heruntergeladener App "BR Audiodeskription". Kopfhörer werden empfohlen.

Fernseher und Mobilgerät müssen sich im selben Heimnetzwerk (z.B. WLAN) befinden, um sich miteinander koppeln zu können.

Eine Entwicklung des IRT

Zur Realisierung der Test-Applikation BR Audiodeskription wurde das BR-Team ganz wesentlich beraten und in der Software-Entwicklung unterstützt von Experten des Instituts für Rundfunktechnik: Dort wurden die entscheidenden Vorarbeiten geleistet und auch die Umsetzung zusammen mit dem BR ermöglicht. Die HbbTV-App wie auch die Android-App waren jeweils Software-Entwicklungen des IRT. Und auch das Playoutcenter in Potsdam und der ARD-Stern in Frankfurt sind in der technischen Kette involviert.Smart-TV synchronisiert Mobil-App

Um die ausgewählte Tonspur über das Internet und das Fernsehbild via Satellit (derzeit ist der Testbetrieb auf diesen Weg beschränkt) Lippen-synchron wiedergeben zu können, wird mit dem Fernsehsignal eine so genannte TEMI-Timeline (Timed External Media Information) generiert und übertragen. Diese wird vom Smart-TV empfangen und ans Mobilgerät via Heimnetzwerk weitergeleitet. Dort kann die Smartphone-App mit ihrer Hilfe die bereitgestellten Audiospuren von einem Webserver laden und synchron zum TV-Bild wiedergeben. Die exakte TEMI-Startzeit wird dabei aus dem guten alten VPS-Signal abgeleitet.