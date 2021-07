Barrierefreiheit via HbbTV 2 Audiodeskription über das Smartphone – BR erweitert Test

Der Bayerische Rundfunk erweitert seinen Test zur Inklusion via HbbTV 2 und verlängert ihn um drei weitere Monate. Am 26. Juli startet das innovative Angebot jetzt auch für die beliebte BR-Serie "Dahoam is Dahoam“ und ist neben Android-Geräten erst-mals auch für Apple-Geräte mit iOS-Betriebssystem verfügbar. Das Angebot für blinde und sehbehinderte Zuschauerinnen und Zuschauer ist im App Store unter "BR Audio-deskription" zu finden.