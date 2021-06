Deutscher Hörfilmpreis 2021 Audiodeskriptions-Fassung der TV-Serie "Oktoberfest 1900" mit Publikumspreis ausgezeichnet

In Berlin ist am 16. Juni 2021 der Deutsche Hörfilmpreis 2021 vergeben worden. Der Publikumspreis ging dabei an die vom BR produzierte Audiodeskriptions-Fassung der sechsteiligen Event-Serie "Oktoberfest 1900". Die Serie erzählt vom erbitterten Kampf zweier Brauerei-Clans um die gesellschaftliche und wirtschaftliche Vormachtstellung im München des Jahres 1900. "Oktoberfest 1900" ist im September, inklusive der Audiodeskription, im BR Fernsehen zu sehen. Nach Ausstrahlung ist die Serie dann sechs Monate lang in der BR Mediathek abrufbar.