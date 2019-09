Doku-Reihen in ARD-alpha "Gandhi" und "Geschichte des Rassismus"

Mit seinem Kampf gegen die Herrschaft der Unterdrückung und Ungerechtigkeit schrieb Mahatma Gandhi Geschichte. Auf dem neuen Geschichtssendeplatz am Samstagabend zeigt ARD-alpha in der dreiteiligen Doku-Reihe "Gandhi", wie er zum Revolutionär der Gewaltlosigkeit wurde: am 21. und 28. September sowie am 5. Oktober 2019 um 20.15 Uhr. Die jeweils darauffolgende, ebenfalls dreiteilige Doku-Reihe "Geschichte des Rassismus" um 21.05 Uhr macht deutlich: Die Unterscheidung von "Rassen" dient der Rechtfertigung von Gewaltherrschaft, und sie hat in Europa ihren Ursprung.