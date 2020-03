Menschen in Corona-Zeiten mit Astronauten und Prominenten zusammenzubringen und ihnen eine Botschaft der Hoffnung zu übermitteln, ist das Ziel des fünfstündigen digitalen Liveprogramms "#SpaceConnectsUs" mit Publikumsbeteiligung, das am Donnerstag, 26. März, in fünf Sprachen auf ESA WebTV (www.esa.int/ESA_Multimedia/ESA_Web_TV) und ESA YouTube zu sehen sein wird. Darunter ist eine halbe Stunde in deutscher Sprache, die ARD-alpha ab 17 Uhr live überträgt – moderiert von Ranga Yogeshwar und begleitet von einem passenden Rahmenprogramm.

Wie lebt es sich auf engstem Raum? Welche Strategien helfen, dass einem in dieser Zeit nicht die Decke auf den Kopf fällt? Kann "Social Distancing" vielleicht sogar Chancen für ein neues gesellschaftliches und familiäres Miteinander eröffnen? Über Fragen wie diese diskutieren Astronauten und Gäste aus aller Welt im Rahmen des digitalen Liveprogramms "#SpaceConnectsUs – Botschaft der Hoffnung mit Astronauten". Sie sprechen über ihr Vertrauen in die Wissenschaft, die Quellen ihrer Inspiration und die Faszination des Weltraums und laden Menschen jeden Alters und aus allen Gruppen der Gesellschaft dazu ein, sich an der Wissenschaft und unserem Heimatplaneten zu erfreuen.

Mit dabei sind die ESA-Astronauten Alexander Gerst, Matthias Maurer, Thomas Reiter, Samantha Cristoforetti, Tim Peake, Frank De Winne und André Kuipers. Zu den prominenten Gastgebern gehören der Physiker Professor Brian Cox, der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar und der YouTube-Star Bruce Benamran. Weitere Gäste sind Schauspielerin und Neurowissenschaftlerin Mayim Bialik ("The Big Bang Theory"), Schauspielerin und Sängerin Olivia Newton-John sowie die Schauspielerin Paulina Chávez ("The Expanding Universe of Ashley Garcia").

Auch das Publikum kann sich ab sofort beteiligen und online auf Facebook, Twitter oder Instagram Fragen mit dem Hashtag #SpaceConnectsUs stellen, Beiträge kommentieren oder einen eigenen Beitrag mit #SpaceConnectsUs erstellen.

#SpaceConnectsUs ist eine Initiative der Europäischen Raumfahrtorganisation ESA und von Asteroid Day.

Vor der Übertragung stimmt der ESA-Astronaut Alexander Gerst um 16.30 Uhr in dem Film "My home is my ISS" bei einer Führung durch die internationale Raumstation ISS auf die virtuelle Begegnung mit den Astronauten ein. Um 17.30 Uhr kann sich das Publikum auf faszinierende Blicke aus dem Weltall auf die Erde im Rahmen einer Folge der Kultsendung "Space Night" freuen.