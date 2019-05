alpha-Themenwoche "Demokratie – was sonst?" Demokratie unter Druck – Wer sie bedroht und wie man sie schützt

In vielen europäischen Staaten haben Politiker an Einfluss und Macht gewonnen, deren Strategie darin besteht, auf Befürchtungen und Ängste der Wähler zu setzen. Einfache Antworten sind die Lösungen, die sie anbieten. Dadurch geraten Prinzipien der liberalen Demokratie in Gefahr. ARD-alpha nimmt eine Bestandsaufnahme vor – am Montag, den 13. Mai 2019 im Gespräch "Demokratie unter Druck – Wer sie bedroht und wie man sie schützt". Andreas Bönte diskutiert mit dem Politikwissenschaftler Professor Dr. Herfried Münkler. Weitere Sendungen am Abend vertiefen das Thema.

Mit Spannung blickt Europa auf die bevorstehenden Wahlen zum EU-Parlament, denn die Mobilisierung der Gegner und der Anhänger der EU ist so stark wie nie zuvor. In allen Staaten der Gemeinschaft haben in den letzten Jahren populistische und nationalistische Kräfte zugelegt. Was macht sie für Wähler attraktiv? Gefährden sie die Demokratie? Darüber spricht Andreas Bönte mit dem Politikwissenschaftler Professor Dr. Herfried Münkler in "Demokratie unter Druck – Was sie bedroht und wie man sie schützt" um 20.15 Uhr und um 21.15 Uhr. Nach der Wahl, so Professor Münkler, "wird es ein sehr viel vielschichtigeres Parlament werden mit sehr vielen starken Gegnern des Europaprojekts". Das könne aber auch die Chance seiner Revitalisierung sein.

Die Dokumentation "Spiel mit dem Feuer – der Vormarsch von Populisten und Nationalisten in Europa" um 20.30 Uhr vertieft das Thema am Beispiel von fünf EU-Staaten: ARD-Korrespondenten berichten aus Frankreich, Italien, Großbritannien, Ungarn und Polen darüber, wie populistische Politiker die Politik verändern und Wähler für sich gewinnen. Nährboden des Protests sind Unzufriedenheit und Abstiegsängste – ein Phänomen, das in vielen europäischen Ländern zu beobachten ist. Verstärkt wird dieses Phänomen durch eine beschleunigte und radikalisierte Kommunikation in Internet und sozialen Medien.

In Zeiten, in denen die Demokratie bedroht ist, erinnert Rainer Eppelmann in der Gesprächsreihe "nacht:sicht" um 21.30 Uhr an das wertvollste Gut einer offenen Gesellschaft, die Freiheit. Der Theologe war einer der führenden Köpfe der Oppositionsbewegung in der DDR und hat die friedliche Revolution von 1989 aktiv vorangetrieben.

alpha-Themenwoche "Demokratie – was sonst?"

Sonntag, 12., bis Freitag, 17. Mai 2019, in ARD-alpha:

Unter dem Titel "Demokratie – was sonst?" fragt eine groß angelegte alpha-Themenwoche kurz vor der Europawahl und dem 70. Jahrestag der Verabschiedung des Grundgesetzes nach der Bedeutung demokratischer Werte für den Einzelnen und die Gesellschaft. Zahlreiche Sendungen aus den unterschiedlichsten Genres setzen sich mit den Voraussetzungen, dem Funktionieren, aber auch der Bedrohung von Demokratie auseinander und stellen demokratische Werte vor. Sie fragen nach der Situation der Demokratie in verschiedenen Staaten Europas und der Welt und zeigen Beispiele für das Leben mit und ohne diese Staatsform.

Für die alpha-Themenwoche hat Veronika Bittenbinder, Frontfrau der Münchner Band Bittenbinder, einen eigenen Song geschrieben: "Demokratie". Er begleitet das Programm der Themenwoche in ARD-alpha und wird auch in Bayern 2 gespielt.

Die Sendungen am Montag, 13. Mai, im Einzelnen

20.15 Uhr: Demokratie unter Druck

Wer sie bedroht und wie man sie schützt

Gespräch, 2019

mit Professor Dr. Herfried Münkler, Politikwissenschaftler

Moderation: Andreas Bönte

BR Mediathek: nach Ausstrahlung 5 Jahre verfügbar



20.30 Uhr: Spiel mit dem Feuer

Der Vormarsch von Populisten und Nationalisten in Europa

Dokumentation 2019

BR Mediathek: nach 12 Monate verfügbar



21.30 Uhr: nacht:sicht

Von der friedlichen Revolution

Gespräch, 2019

Gast: Rainer Eppelmann, evangelischer Pfarrer, Bürgerrechtler und Politiker

Moderation: Andreas Bönte

BR Mediathek: nach Ausstrahlung 12 Monate