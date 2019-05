Meine Demokratie Interview-Reihe zur Themenwoche

Das Demokratieverständnis in Deutschland hat viele Facetten. In der sechsteiligen Interview-Reihe "Meine Demokratie" kommen von Montag, 13., bis Freitag, 17. Mai 2019, um 22.15 Uhr – am Dienstag auch um 21.00 Uhr – Prominente wie die Autorin und Regisseurin Freya Klier oder der Politiker Hans-Jochen Vogel zu Wort, die aus unterschiedlichen Perspektiven einen Blick auf die Demokratie heute werfen. Alle Sendungen stehen nach Ausstrahlung fünf Jahre in der BR Mediathek zur Verfügung. Die Reihe ist Teil der alpha-Themenwoche „Demokratie – was sonst?“ in ARD-alpha.

"Das Entscheidende an der Demokratie ist, dass alle aufgerufen sind, sich zu engagieren, mitzudenken, mitzumachen, wie wir die Demokratie verbessern können“, sagt die Autorin und Regisseurin Freya Klier, mit der die Reihe am Montag beginnt. In den frühen 1980er Jahren Mitbegründerin der DDR-Friedensbewegung, wurde sie gegen ihren Willen nach einem DDR-kritischen offenen Brief ausgebürgert. Dem Staat unterworfen zu sein, hat sie immer wieder in großer Härte erfahren.

Eine andere Seite des Spektrums, diejenige, die demokratisch legitimierte politische Macht repräsentiert, kommt mit Hans-Jochen Vogel am Dienstag um 21.00 Uhr zu Wort: Der 93-Jährige war u. a. zwölf Jahre Münchener Oberbürgermeister, insgesamt 20 Jahre Mitglied des Bundestags, Bundesbau- und Bundesjustizminister, SPD-Kanzlerkandidat, Fraktionsvorsitzender der SPD im Bundestag und Parteivorsitzender.

Was es heißt, in einer Gesellschaft mit autoritären Traditionen zu leben, hat die Aktivistin Fadumo Korn am eigenen Leib erlebt. Sie wurde 1964 in eine somalische Nomadenfamilie hineingeboren und mit sieben Jahren beschnitten. Ihr Engagement gegen die Beschneidung von Mädchen ist auch ein Engagement für eine offene Gesellschaft, die die Rechte des Individuums achtet. Das demokratische System hierzulande ist für Fadumo Korn "unheimlich schützenswert. Demokratie bedeutet für mich auch, Vielfalt zu leben."

Als Kabarettist und Schauspieler braucht Alfred Dorfer den ungehinderten Blick auf die Gesellschaft, ihre politischen Institutionen und deren Personal. Der Wiener, Jahrgang 1961, will das, was er kritisiert, auch verändern. Darum hat er u. a. das Alfred-Dorfer-Stipendium ins Leben gerufen, das alleinerziehende Studierende unterstützt. "Die Demokratie lebt meiner Ansicht nach von dem Wert des Respekts und der Empathie", sagt er.

Die Syrerin Rania Mleihi ist Dramaturgin am Staatsschauspiel Hannover und war u. a. an den Münchner Kammerspielen künstlerische Leiterin des Open Border Ensembles. Sie hat das autokratische syrische Regime erlebt und ist voll Enthusiasmus für die demokratische Freiheit, in der "jeder Mensch zählt, jede Meinung zählt".

Den Abschluss der Reihe bildet das Interview mit der Psychotherapeutin und Lyrikerin Rahel Mann. Den Holocaust überlebte sie als jüdisches Mädchen versteckt. Demokratie, das bedeutet für Rahel Mann, "die Freiheit des Denkens, die Freiheit des Fühlens, die Freiheit der Entscheidung – und den Mut, das zu leben".

alpha-Themenwoche "Demokratie – was sonst?"

Unter dem Titel "Demokratie – was sonst?" fragt eine groß angelegte alpha-Themenwoche kurz vor der Europawahl und dem 70. Jahrestag der Verabschiedung des Grundgesetzes nach der Bedeutung demokratischer Werte für den Einzelnen und die Gesellschaft. Zahlreiche Sendungen aus den unterschiedlichsten Genres setzen sich von Sonntag, 12., bis Freitag, 17. Mai mit den Voraussetzungen, dem Funktionieren, aber auch der Bedrohung von Demokratie auseinander und stellen demokratische Werte vor. Sie fragen nach der Situation der Demokratie in verschiedenen Staaten Europas und der Welt und zeigen Beispiele für das Leben mit und ohne diese Staatsform.

Veronika Bittenbinder, Frontfrau der Münchner Band Bittenbinder, einen eigenen Song geschrieben: „Demokratie“. Er begleitet das Programm der Themenwoche in ARD-alpha und wird auch in Bayern 2 gespielt.