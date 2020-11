Filme und Podiumsgespräch alpha-thema: Debattenkultur

In der öffentlichen Diskussion scheint es heute nur noch Dafür oder Dagegen, Freunde oder Feinde zu geben. Wer sind die Menschen, die im Netz hetzen und Hasskommentare posten? Reden und streiten wir noch miteinander, oder tragen wir nur die eigene Meinung vor uns her? Welchen Einfluss hat "Political Correctness" auf die Sprache? Um diese Fragen geht es in einer Dokumentation, zwei Reportagen und dem Podiumsgespräch vom diesjährigen Zündfunk Netzkongress bei "alpha-thema: Debattenkultur" am Mittwoch, 25. November 2020, ab 21.45 Uhr in ARD-alpha.

Die Dokumentation "Lösch dich! So organisiert ist der Hass im Netz" um 21.45 Uhr folgt einem Team um den YouTuber Rayk Anders, das ein Jahr lang undercover in so genannten Trollforen recherchiert hat. Das Team zeigt, wie Mitglieder sich dort absprechen, um Shitstorms und Mobbingattacken gegen bestimmte Websites und Personen zu starten oder Wahlmanipulationen zu steuern. Hater-Gruppen sind oft hierarchisch organisiert und sehen sich selbst als "Infokrieger im Infokrieg" um die Meinungshoheit im Internet. Täglich gibt es "Befehle", Inhalte auf YouTube, Twitter und Co. mit Hasskommentaren zu fluten oder rassistische Bilder zu teilen, um die Stimmung im Netz zu beeinflussen.

"Ist unsere Debattenkultur in Gefahr?" fragt Moderatorin Stephanie Heinzeller beim "alpha podium: Zwischen Echokammern und Hate Speech" um 22.25 Uhr. Im Rahmen des Zündfunk Netzkongresses feiert das "Tagesgespräch", die werktägliche Call In-Sendung in Bayern 2 und ARD-alpha, mit dieser Diskussionsrunde 25. Geburtstag. Im Münchner Volkstheater diskutiert das Publikum mit. Dirk von Gehlen, Leiter der Abteilung Social Media/Innovation bei der Süddeutschen Zeitung, plädiert dafür, "dass wir Menschen und Meinungen trennen, dass wir also sagen: Meinung ist ein Wettstreit darum, was eine gute Idee ist." Das sei die Grundidee von Demokratie. Außerdem mit dabei: Katharina Schulze, Fraktionsvorsitzende Bündnis 90/Die Grünen im Bayerischen Landtag, die selbst schon von Hasskampagnen betroffen war, Prof. Dr. Diana Rieger, Kommunikationswissenschaftlerin an der LMU München, und – zugeschaltet zum Gespräch – Yascha Mounk, Politikwissenschaftler an der Harvard University.

In der "RESPEKT"-Reportage "Miteinander Reden – die Macht der Worte" um 23.10 Uhr zeigt Moderator Sebastian Leidecker Beispiele, die deutlich machen, wie wichtig Miteinander-Reden für uns alle ist. Er trifft eine Hospiz-Bewohnerin, die vor ihrem Tod noch ihr Wissen an Mitmenschen weitergeben möchte. Außerdem erzählt eine 95-jährige Zeitzeugin von ihren Erfahrungen während der Nürnberger Prozesse nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, die sie als Gerichts-Sekretärin begleitete. Die Macht der Worte wird auch missbraucht, Stichwort: alternative Fakten. Vor allem Rechtspopulisten nutzen digitale Kommunikationswege und -formen, um Propaganda und Falschmeldungen zu streuen.

Political Correctness bezieht sich heute vor allem auf die Verwendung einer nichtdiskriminierenden Sprache. In der "RESPEKT"-Reportage "Politisch korrekt!? – Vom Zigeunerschnitzel zum Schnitzel Balkan-Art" um 23.40 Uhr leitet Moderatorin Sabine Pusch unter anderem ein Streitgespräch zwischen der Genderforscherin Paula-Irene Villa und dem Philologen Josef Kraus, der eine Petition "Schluss mit dem Gender-Unfug" gestartet hat. Die beiden stehen wieder an der Schultafel und korrigieren "Texte" in ihrem Sinne. Wann wird Political Correctness als politisches Instrument missbraucht, und was bedeutet das für die Demokratie?