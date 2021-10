30 Jahre "freizeit" im BR Fernsehen Der Klassiker mit dem Schmidt Max feiert Jubiläum

Ungebrochene Erfolgsgeschichte seit 30 Jahren

Trotz aller Startschwierigkeiten Anfang 1991: Es war der Beginn einer echten Erfolgsgeschichte, die bis heute ungebrochen ist. Auf ihrem Sendeplatz sonntags um 18.45 Uhr (alle 14 Tage im Wechsel mit "Bergauf-Bergab") hat sich Kultsendung zuletzt kontinuierlich gesteigert und erreicht aktuell durchschnittlich 555.000 Zuschauerinnen und Zuschauer bundesweit; der Marktanteil in Bayern liegt bei starken 13,0 Prozent. Zudem wurden die Videos von "freizeit" im laufenden Jahr bereits über 500.000 Mal in der BR- und ARD-Mediathek aufgerufen. Verantwortlich von Beginn an sind Redakteur Herbert Stiglmaier, der das Format damals entwickelt hat, sowie sein Kollege Frank Meißner, der ebenfalls schon im Gründungsjahr dazu stieß.

Von Stefanie Tücking bis zum Schmidt Max: Prominente Moderatoren

Neben Stefanie Tücking (1991-2003) prägten in der Anfangszeit Herbert Gogel (1991-1993), Christoph Deumling (1993-2003), Heike Götz (1994-2003) sowie Peter Hertrampf (1994-2003) die Sendung. Seit 2003 ist der Schmidt Max das Gesicht der "freizeit", der im alten grünen Opel Kadett von seinem Opa und in cognacfarbener Lederjacke zu immer wieder erstaunlichen Selbstversuchen aufbricht: von der Herstellung von Haferl-Schuhen bis zur bayerischen Bierbraukunst, vom Kurs "Wäsche waschen für Männer" bis zur Übernachtung in einer Steilwand in den Allgäuer Alpen; sogar eine Papstaudienz war schon dabei.