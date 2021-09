Tatort München: Dreams 3 Fragen an Komponist David Reichelt

David Reichelt: Ein Traum ist nicht klar, nicht konkret. Und so bleibt auch die Musik in diesem Tatort in der Schwebe. Im Traumthema fehlen sämtliche musikalischen Orientierungspunkte. Es gibt weder Anfang noch Ende. Die Grenzen zwischen Traum und Realität verschwimmen nicht nur im Film, sondern auch in der Musik.