Hindafing - 2. Staffel Folgeninhalte

1: Hidden Champion

Nachdem sein Vorgänger mit einem Skandal zahlreiche Wählerstimmen verloren hat, soll der neue Landtagsabgeordnete Alfons Zischl seinen Wahlkreis wieder auf Kurs bringen. Doch der Versuch die Arbeitsplätze einer maroden Firma zu retten, geht nach hinten los. Denn der Betrieb entpuppt sich als dubioser Rüstungsbetrieb, dessen Machenschaften Zischl gleich den nächsten Skandal bescheren. Zischl tut alles um die Sache sauber zu lösen, doch dabei verstrickt er sich in einer handfesten Intrige, die schließlich in einer Treibjagd mit tragischem Ende mündet: ein Anschlag auf die Ministerpräsidentin ...

2: Der Mann der Stunde

Während Alfons Zischl noch immer damit beschäftigt ist, den von der Pleite bedrohten Rüstungsbetrieb zu retten, indem er mit nicht ganz legalen Mitteln seinen Spezl Sepp Goldhammer vom Einstieg ins Waffengeschäft zu überzeugen versucht, hat er eigentlich ein viel drängenderes Problem: Er muss sein Jagdgewehr zurückbekommen, ehe die ballistische Untersuchung unangenehme Wahrheiten ans Tageslicht bringt. Hier kommt Zischls alter Bekannter Erol ins Spiel. Doch der scheint eine ganze eigene Agenda zu verfolgen! Und als ob das noch nicht genug wäre, versucht der frühere Hindafinger Pfarrer Krauss, mit dem Journalisten Bertram Wöhler, noch immer herauszufinden, was damals mit seinem Geliebten Amadou geschehen ist – die Spur führt unweigerlich zur Familie Zischl. Unterdessen muss sich Marie mit ihrer Mutter Heidi herumschlagen, die plötzlich in ihr Leben getreten ist und dabei mehr durcheinanderbringt als hilft …

3: Taktisches Versagen

Der Anschlag auf die Ministerpräsidentin hat eine neue Sicherheitsdebatte ausgelöst, in deren Verlauf die bayerische Polizei mit neuen Waffen ausgerüstet werden soll. Alfons Zischl sieht darin einen Weg, dem Rüstungsbetrieb aus seinem Wahlkreis neue Aufträge zuzuschanzen. Doch dabei muss er sich mit seiner Konkurrentin in der Landtagsfraktion Diana Knaacke-Weibling herumschlagen, die es als weibliche Abgeordnete in der Partei weit gebracht hat und keinen Deut weniger intrigant ist als ihre männlichen Gegenüber. Um sich aus einer unangenehmen persönlichen Situation zu befreien, muss Zischl zu einer Notlüge greifen und eröffnet Marie, dass er Prostatakrebs hat. Als Heidi eine Alternativheilmethode vorschlägt, findet sich Zischl in einer Schwitzhütte auf einem desaströsen Drogentrip wieder…

4: Von ganz Oben

Auf Maries Drängen unterzieht sich Alfons Zischl einer Chemotherapie, während sein Spezl Sepp Goldhammer einen verzweifelten Versuch seine Existenz zu retten unternimmt, indem er die defekten Waffen des Rüstungsbetriebs einer ukrainischen Separatistengruppe andreht. Doch der scheinbare Ausweg muss wegen restriktiver Waffenausfuhrgesetze über einen den Zwischenhändler im Vatikan ablaufen, was Zischl zusammen mit seiner Frau Marie nach Rom führt, wo er während einer Papstaudienz ein merkwürdiges Déjà-vu erlebt. Währenddessen schlägt der zurückgekehrte Goldhammer-Spross Moritz völlig neue Wege ein und versucht, sich als Rekrut bei der Bundeswehr durchzuschlagen. Doch in seiner Kaserne hat nicht nur Moritz düstere Geheimnisse…

5: Exportweltmeister

Nachdem der Waffendeal mit den Ukrainern in einer handfesten Katastrophe endet, stehen Alfons Zischl und Sepp Goldhammer vor nie dagewesenen Belastungsproben. Krauss ist ihnen inzwischen dicht auf den Fersen und wühlt immer tiefer in der düsteren Vergangenheit und der nicht weniger delikaten Gegenwart. Zu allem Überfluss nutzt währenddessen Schwiegermutter Heidi die häusliche Ehekrise aus, um endgültig einen Keil zwischen Zischl und Marie zu treiben. Angesichts so vieler Widersacher muss Zischl zu immer radikaleren Methoden greifen - und stößt dabei sogar an seine eigenen moralischen Grenzen.

6: Inneres und Sicherheit

Endlich mal gute Nachrichten für Zischl: Die Ministerpräsidentin Barbara Obereder ist aus dem Koma erwacht und will ihn zum Staatssekretär machen. Alles könnte gut werden, wenn da nicht Marie wäre, die Zischl plötzlich verlässt. Und die Partei, die Zischl plötzlich zum neuen Gesicht ihres rechten Flügels machen will. Und die letzten Überreste der RAF, die plötzlich auftauchen, um Zischl als politischen Gefangenen nehmen. Und die Ukrainer, die nach ihren verschollenen Kameraden suchen. Das heillose Desaster mündet schließlich in einem furiosen Finale, bei dem alles auf dem Spiel steht. Wird es Alfons Zischl schaffen seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen?