Hindafing - 2. Staffel Ausstrahlungstermine

1. Staffel

Ab dem 17. Oktober 2019 donnerstags um 22.45 Uhr wöchentlich



In der BR Mediathek vom 10. Oktober – 28. November 2019



2. Staffel

Ab dem 26. November 2019 dienstags um 20.15 Uhr in Doppelfolgen

Zusätzlich ab dem 28. November 2019 donnerstags um 22.45 Uhr wöchentlich eine Folge



In der BR Mediathek vom 19. November 2019 – 16. Januar 2020