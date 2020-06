Bezzel & Schwarz - Die Grenzgänger Statement der Unterhaltungschefin

"Es freut mich sehr, dass wir bereits jetzt die zweite Staffel des erfolgreichen Factual-Entertainment-Formats 'Bezzel & Schwarz – Die Grenzgänger' im BR Fernsehen und der BR Mediathek zeigen können – und das trotz der erschwerenden Herausforderungen durch Corona. Sendungsinhalte fielen weg und mussten ersetzt, hohe Sicherheitsstandards eingehalten werden, und auch Sebastian Bezzel und Simon Schwarz sahen sich mit bis dato ungewöhnlichen Bedingungen konfrontiert, die sie jedoch mit Begeisterung und Humor gemeistert haben. An dieser Stelle möchte ich ihnen und allen an der an der Produktion Beteiligten meinen herzlichen Dank aussprechen!



Die langjährigen Freunde Sebastian und Simon begegnen in dieser Staffel interessanten Menschen, die zu Grenzgängern geworden sind. Wir lernen Visionäre und Querdenker, 'Pendler' zwischen den Welten – im eigentlichen und übertragenen Sinne – kennen. Das unterhält nicht nur, sondern ist auch unglaublich inspirierend."