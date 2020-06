Bezzel & Schwarz - Die Grenzgänger Die vier Folgen im Einzelnen

Was die langjährigen Freunde Sebastian Bezzel und Simon Schwarz auf ihrer Reise diesseits und jenseits der Grenze erleben, zeigt das BR Fernsehen ab Montag, 22. Juni, 20.15 Uhr in vier Folgen wöchentlich. Jede Folge ist bereits vorab jeweils freitags in der BR Mediathek verfügbar.

Der Süden

Montag, 22. Juni 2020, 20.15 Uhr

Simon und Sebastian besuchen in der Folge "Süden" die Astrophysikerin Dr. Suzanna Randall in Grünwald. Sie wird vielleicht die erste deutsche Frau auf der Internationalen Raumstation ISS sein. Ende 2020, so der Plan, soll sie starten.

Anschließend treffen sie Daniela Bohling. Sie ist Managerin in der Autoindustrie und eine der ganz wenigen Fliegenfischerinnen in München. 1.100 Mitglieder hat Danielas Verein "Die Isarfischer", darunter nur vier Frauen. Simon und Sebastian lernen, bis zur Hüfte in der Loisach stehend, wie man beim Fliegenfischen den Köder samt Schnur richtig wirft. Und sie erfahren, dass Daniela sich für die Reinigung der Ufer einsetzt. Das Thema Naturschutz ist den Schauspielern eine Herzensangelegenheit.

Nach Luft und Wasser fehlt noch das Feuer. In der Schmiede von Kilian und Vater Philipp Trenkle aus Pfronten warten Amboss, Hammer und glühende Kohlen auf die Freunde Simon und Sebastian. Sie schmieden die Spitze für einen Spazierstock und werden anschließend vom Junior Kilian auf den Kopf gestellt – beim gemeinsamen Yoga.

Der Osten

Montag, 29. Juni 2020, 20.15 Uhr

Simon und Sebastian besuchen eine Straußenfarm bei Waldsassen in der Oberpfalz. Matthias Frank kümmert sich hier um die Vögel, während seine Mutter Berta, die Heilpraktikerin ist, Inklusionsarbeit mit Lamas und Alpakas anbietet. Simon und Sebastian erfahren, dass die Tiere eine therapeutische Wirkung auf Menschen haben können.

Anschließend gönnen sich die beiden Schauspieler ein ganz besonderes Bier in einer Craft-Bier Brauerei im niederbayerischenMirskofen. Die Brüder Tobias und Bastian Merches lagern ihr Bier in Rotweinfässern. Das "Pils-Wein" der beiden Bierrebellen sorgt für Aufsehen in der Region. Passend dazu ist auch ihr Motto: "Für Helles ist kein Platz mehr!".

Simon und Sebastian treffen außerdem die Jedi-Kämpfer aus Cham. Bei Familie Engl können Fans der "Star Wars"- Serie die Kunst des Lichtschwertkampfes erlernen. Denn Fabian, Larissa und Vater Günther haben eine Jedi Academy gegründet.

Als Abstecher geht es noch in den Norden von Frontenhausen, um den "Franz-Eberhofer-Kreisel" zu besuchen, der nach Sebastians Figur in den Kinokultfilmen benannt ist. Die beiden packen ihr Putzzeug aus und bringen das Denkmal, einen überlebensgroßen Aufsteller, wieder auf Hochglanz.

Der Norden

Montag, 6. Juli 2020, 20.15 Uhr

In Junkershausen in Unterfranken besuchen Simon Schwarz und Sebastian Bezzel einen Biobauernhof, der sich der Schweinezucht verschrieben hat. Ein Großbrand vernichtete den Hof von Christians Eltern. Gemeinsam mit seiner Frau Rebekka hat er ihn wieder aufgebaut. Die Schweine leben jetzt in einer tierfreundlichen Wohlfühloase. Bei ihrem Besuch in Harsdorf in Oberfranken lernen Simon und Sebastian dann einen Arzt kennen, der von der Stadt aufs Land gezogen ist. Viele ländliche Gebiete haben oft keine Ärzte mehr. In Harsdorf war das 50 Jahre lang ebenfalls so. Dann zog Dr. Jürgen Bauer ins Dorf. Gemeinsam mit Bürgermeister Günther Hübner planten sie den Gesundheitsbahnhof - eine Praxis in einem kleinen ehemaligen Bahnhofsgebäude. Anschließend besuchen Simon und Sebastian eine Dame in Burglauer, die die Herrscherin über 80 Völker ist. Annette Seehaus-Arnold ist Imkerin. Bei ihr kosten Simon und Sebastian frischen Honig, bevor sie dann in Nüdlingen Edgar Thomas treffen. Der Baumpfleger besitzt ein Feuerwehrauto, will damit aber keine Waldbrände löschen, sondern nach Jordanien fahren. Als Teilnehmer einer Rallye nimmt er Hilfsgüter mit. Der Wagen wird anschließend für einen guten Zweck versteigert. Simon darf mit Edgar dann noch in 20 Meter Höhe Bäume beschneiden, während Sebastian wegen Höhenangst lieber am Boden bleibt.