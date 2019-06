BAYERN 1 Sommerfestival Die Event-Acts im Porträt

Chris Boettcher

Die BAYERN 1 Hörer lieben ihn als "Hitlieferant". Jeden Freitag um 7.10 Uhr bringt er Promis aus Show, Sport und Politik ihr ganz persönliches Ständchen voller wohlverdienter ironischer Seitenhiebe. Seine Lieder und Parodien sind legendär: Egal ob als Loddar & Franz, Angela Merkel oder Udo Lindenberg, Peter Maffay und Herbert Grönemeyer als Altrocker-WG – das musikalische Multitalent hat alle drauf und strapaziert unsere Schmunzel-Muskeln aufs Feinste. Nebenbei stürmte der gebürtige Ingolstädter mit seinem Oktoberfest Hit "10 Meter geh" die Charts und landete mit "In der Pubertät" einen viralen Hit.

Aktuell ist Chris Boettcher in ganz Süddeutschland und Österreich mit seinem Solo-Programm „Freischwimmer“ unterwegs. Beim BAYERN 1 Sommerfestival präsentiert er unter anderem ein 80er-Medley der größten Stars unseres Lieblingsjahrzehnts. So lustig, hat das sicher noch keiner erlebt ...

BMX Performer Chris Böhm

In "E.T. – Der Außerirdische" radelte der kleine Elliott auf einem BMX Rad in den Abendhimmel. Mit dieser Szene startete Anfang der 80er-Jahre ein gigantischer Hype um das Wunderfahrrad, nach dem auf einmal alle Kids verrückt waren. Als der Film ins Kino kam, war Chris Böhm noch nicht einmal geboren. Heute ist er einer der bekanntesten BMX Performer der Welt. Seine Spezialität: Flatland, eine Freestyle-Disziplin, Akrobatik mit dem Rad auf flachem Boden.

Chris Böhm ist mehrfacher deutscher Meister, hält den Weltrekord als schnellster BMX Fahrer auf dem Hinterrad in 30 Sekunden (Eintrag ins Guinness Buch 2019) und hat mit seiner Kunst die Zuschauer unzähligen TV-Shows begeistert. Beim BAYERN 1 Sommerfestival will er einen neuen Weltrekord schaffen und hofft auf lautstarke Unterstützung der Unterfranken.

Breakdance Weltmeister Sebi Jaeger

Seine Show präsentiert Chris Böhm gemeinsam mit dem zweifachen Breakdance-Weltmeister Sebi Jaeger aka B-Boy "Killa Sebi". Auch er will die BAYERN 1 Fans mit dem Breakdance-Fieber anstecken. Die richtigen Tricks und Moves können alle, die sich auf die Bühne trauen, in ihren Workshops lernen.

Zauberwürfel-Meister Leon Schmidtchen

Auch allen, die noch einen verdrehten Zauberwürfel im Schrank finden, kann geholfen werden: Cube-Meister Leon Schmidtchen hat schon unzählige Wettbewerbe gewonnen. Er löst den Zauberwürfel in faszinierender Geschwindigkeit und zeigt den Besuchern des BAYERN 1 Sommerfestivals gerne den richtigen Dreh.