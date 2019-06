BAYERN 1 Sommerfestival 2019 Die Musik-Acts im Porträt

Kim Wilde – eine Ikone der 80er

In sie waren alle Jungs verknallt und für die Mädchen war sie mit sexy Knutschmund und hochtoupierter blonder Mähne auch modisch Vorbild für einen der coolsten Looks der 80er! Mit "Kids in America" hatte Kim Wilde 1981 ihren ersten großen Hit. Komponiert von ihrem Vater, dem Rock 'n' Roll Sänger Marty Wilde und ihrem Bruder Ricky. Mit "Chequered Love", "Cambodia", "View from a Bridge", "You keep me hangin' on" oder "You came" stürmte sie die internationalen Charts. Mitsing-Garantie von den 80ern bis heute! 2002 folgte ein weiterer Höhepunkt ihrer Karriere: Kim Wilde, die britische Pop-Ikone, und Nena, die deutsche Pop-Ikone der 80er, feiern mit "Anyplace, anywhere, anytime" (der internationalen Version von "Irgendwie; irgendwo, irgendwann") ein fulminantes Comeback. Ganz nebenbei konnte sich Kim Wilde, Mutter von zwei Kindern, auch noch als Gartenexpertin einen Namen machen. Doch die Liebe zur Musik hat sie immer begleitet: Im vergangenen Jahr erschien mit "Here come the Aliens" ihr jüngstes Studioalbum, mit dem sie um die Welt tourte. Am 29. Juni feiert sie beim BAYERN 1 Sommerfestival ihre größten Hits. Mitsingen ausdrücklich erwünscht!

Alphaville – 80er-Sound "Made in Germany"

Mit "Big in Japan" wurden Alphaville 1984 praktisch über Nacht zu Stars. Marian Gold, Bernhard Lloyd und Frank Mertens gründeten die Band im westfälischen Münster, von dort aus eroberten sie die Charts, nicht nur in Deutschland, sondern ganz Europa und in weiten Teilen Asiens. Das Album "Forever Young" verkaufte sich millionenfach und auch die Singles wie der Titelsong "Forever young" oder "Sounds like a melody" wurden zu großen internationalen Hits. Als typische Studioband sind Alphaville zu Beginn ihrer Karriere nicht sonderlich oft live aufgetreten, tüftelten eher an neuen Sounds und neuen Songs. Erst ab Mitte der 90er hatte die Band den Ehrgeiz, die großen Songs von früher jetzt auch live auf die Bühne zu bringen, möglichst in bester Studioqualität. Was folgt sind jahrelange Tourneen durch Europa, Asien und Südamerika. Alphaville sind musikalisch aus den 80er Jahren nicht wegzudenken. Wie heißt doch gleich einer ihrer größten Hits? "Forever Young" – der Titel ist Programm!

Die BAYERN 1 Band

Die Band um Sängerin Tini Zettler und Sänger Florian Pilz, die Stationvoice von BAYERN 1, begeistert seit Jahren hunderttausende Fans in Bayern und darüber hinaus. Wenn die Band unterwegs ist, feiert ganz Bayern mit den größten Hits von den 80ern bis heute. Im Stadion vor 20.000 Fans als Vorband von Nena, Anastacia oder Udo Lindenberg genauso wie vor 1000 Partygästen im Festzelt: Die BAYERN 1 Band gibt immer Vollgas. Und der Spaß, den die sieben Bandmitglieder auf der Bühne haben, ist ansteckend – versprochen!