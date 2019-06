BAYERN 1 Sommerfestival 2019 Fragen an die Moderatoren Ulla Müller und Marcus Fahn

Ulla Müller

Was ist deine schönste Erinnerung an die 80er-Jahre?

Das war definitiv der Mauerfall. Ich vergesse nie mehr, wie glücklich damals alle waren, wie riesig die Freude war. Wir sind damals alle heulend vor dem Fernseher gesessen, stundenlang und haben zugeschaut, wie glückliche Mauerkraxler sich in den Armen lagen und Karawanen von Trabbis über die Grenze sind. Das war ein Jahrhundertereignis. Die privat schönste Erinnerung war 1,85 und hatte dunkle Locken. Und damit hängt auch zusammen, dass "mein" Achzigersong nicht "Wind of change" ist, sondern Foreigner, "I want to know what love is"…

Wer waren deine Helden – welche Poster hingen in den 80ern bei dir an der Wand?

Sonny Crocket und Ricardo Tubbs von Miami Vice waren mir wurscht, mein Held war Magnum. Ja, die Hemden waren indiskutabel und wenn wir ehrlich sind, dieser Monsterschnurrbart auch, aber er war so cool! Magnum hatte diese entspannte Grundhaltung, von der ich damals meilenweit entfernt war. Und Poster an der Wand hatte ich nur eins, für das ich mich heute noch schäme. Es war zu meiner Räucherstäbchenzeit, als ich grade auch gern lange Röcke trug. Groß, grün, ein Wald, ein durchfallender Lichtstrahl und irgend so ein pseudophilosophischer Spruch drauf. Ganz schlimm.

Und was war die schlimmste 80er Klamotte in deinem Schrank? (Oder hast du eine, die vielleicht immer noch da hängt?)

Bis heute würde ich gerne daran die Schuld meiner Mutter zuschieben, aber sie hatte mich beim Einkauf gewarnt. Es handelt sich um ein rotes Alcantara-Ensemble. Genau, Alcantara, damit werden heute nicht mal mehr Sofas bezogen und ich habe es angehabt. Roter Rock, weit über wadenlang, rotes Westchen. Beige bluse mir ROTEN Pünktchen. Ich fühlte mich toll und sah in der Rückschau aus wie ein dicker Marienkäfer. Mit Minipli-Dauerwelle. Alles, außer schön.

Marcus Fahn

Was ist deine schönste Erinnerung an die 80er-Jahre?

Meine schönste Erinnerung an die 80er ist wahrscheinlich Sophie Marceau. In sie war ich - wie wohl die meisten Jungs - unsterblich verliebt und statt Mathieu hätte natürlich ich gerne mit ihr in "La Boum" getanzt.

Wer waren deine Helden – welche Poster hingen in den 80ern bei dir an der Wand?

In meinem Zimmer hingen vor allem Fußball-Poster. Meine Lieblingsspieler waren Bernd Schuster und Kalle Riedle. Direkt daneben hing ein Poster der Gruppe "Europe". Ich war halt damals schon ein Rocker.

Und was war die schlimmste 80er Klamotte in deinem Schrank? (Oder hast du eine, die vielleicht immer noch da hängt?)

Ich war in den 80ern ja im Übergang vom Kind zum Teenie, so dass mir meine Mutter damals so ziemlich jede Modesünde in den Schrank hängen konnte. Mein Firmungsanzug mit Schulterpolstern und Lederslipper dazu war sicher eines der "Highlights".