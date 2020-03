Mehr Information BR schafft neue Sonder-Sendeplätze auf allen Kanälen

Das Corona-Virus verändert den Alltag der Menschen in Bayern in den nächsten Wochen wie kaum ein anderes Ereignis in den vergangenen Jahren. Der Bayerische Rundfunk berichtet täglich in Web, App, Social Media, im Fernsehen, Radio und der BR Mediathek.