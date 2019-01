Fastnacht in Franken 2019 BR und Fastnacht-Verband schließen Fünf-Jahres-Vertrag

Neben der "Fastnacht in Franken" gehören auch die Sendungen "Die Närrische Weinprobe", "Franken Helau" sowie die Narren-Nachwuchssitzung "Wehe wenn wir losgelassen" zu den gemeinsamen Produktionen für das BR Fernsehen. 2016 hatten die Partner einen dreijährigen Vertrag unterzeichnet, der mit Ende der Session 2018/19 ausläuft. Die vier Unterzeichner würdigten die langjährige Partnerschaft zwischen BR und Fastnacht-Verband:

"Wir haben heute nicht nur Verträge über Fernsehsendungen unterzeichnet, sondern uns auch dazu bekannt, gemeinsam ein echt bayerisch-fränkisches Kulturgut weiter zu stärken. Denn die Fastnachtssendungen mit dem Fastnacht-Verband sind hochwertige Unterhaltung, fördern die starke regionale Kultur und Tradition in unserem Land und halten Gesellschaft und Politik den Spiegel vor. Umso mehr freue ich mich, mit dem Fastnacht-Verband Franken eine so dauerhafte Partnerschaft zu knüpfen." Dr. Reinhard Scolik, Fernsehdirektor des Bayerischen Rundfunks

"Das Studio Franken arbeitet seit Jahren erfolgreich mit dem Fastnacht-Verband Franken zusammen. Jetzt haben wir die Grundlage gelegt, die Fastnachtsproduktionen noch intensiver weiterzuentwickeln. Gemeinsam wollen wir die Erfolge der Vorjahre fortsetzen." Dr. Kathrin Degmair, Leiterin des BR-Studio Franken

"Uns als Verband ist nicht nur die Prunksitzung 'Fastnacht in Franken' wichtig. Wir freuen uns, dass wir mit den Sendungen 'Franken Helau' und mit der 'Närrischen Weinprobe' wieder vielen Künstlern aus den Fastnachtsvereinen vor Ort eine breite Bühne geben können." Marco Anderlik, Präsident des Fastnacht-Verband Franken

"Mir war die Jugendarbeit immer besonders wichtig. Deshalb freue ich mich, dass in Veitshöchheim auch in Zukunft nicht nur die bundesweit bekannten Stars der Fastnacht auftreten. In der Narrennachwuchssitzung 'Wehe wenn wir losgelassen' heißt es weiterhin 'Bühne frei' für die Fastnachtsjugend." Bernhard Schlereth, Ehrenpräsident und künstlerischer Leiter im Fastnacht-Verband

Kultsendung "Fastnacht in Franken"

Die "Fastnacht in Franken" steht für Unterhaltung auf höchstem Niveau. Seit 1987 wird die "Fastnacht in Franken" als Live-Sendung ausgestrahlt und ist im BR Fernsehen seit den 1990er-Jahren die erfolgreichste Sendung überhaupt – zuletzt mit 4,21 Millionen Zuschauern bundesweit. Im ersten Jahr kam "Fastnacht in Franken" noch aus dem oberfränkischen Lichtenfels, seit 1988 findet sie in den Mainfrankensälen in Veitshöchheim statt.

Termine 2019:

Die Närrische Weinprobe aus dem Staatlichen Hofkeller zu Würzburg

Freitag, 18. Januar 2019, 20.15 Uhr, im BR Fernsehen



Franken Helau aus Karlstadt

Freitag, 1. Februar 2019, 20.15 Uhr, im BR Fernsehen



Fastnacht in Franken – Prunk-Sitzung des Fastnacht-Verband Franken in Veitshöchheim

LIVE am Freitag, 22. Februar 2019, 19.00 Uhr, im BR Fernsehen



Wehe wenn wir losgelassen – Fränkischer Narrennachwuchs in Veitshöchheim

Sonntag, 3. März 2019, 18.45 Uhr, im BR Fernsehen