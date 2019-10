ARD-Themenwoche Sendungen in ARD-alpha

Sonntag, 10. November 2019

22.30 Uhr

Toleranz

Fernsehfilm, Deutschland 2014

Autor: Hans-Ullrich Krause

Regie: Marc-Andreas Bochert

mit: Jennifer Ulrich, Hans-Uwe Bauer, Martin Laue u.a.



Karos (Jennifer Ulrich) Handballmannschaft steht vor einem großen internationalen Wettbewerb. Als publik wird, dass ihr Freund (Martin Laue) aktives Mitglied einer rechtsradikalen Partei ist, wird die Mannschaft, der Verein, Karos Familie und nicht zuletzt sie selbst auf eine harte Probe gestellt: Muss Karo ausgegrenzt werden, um ein Zeichen gegen Ausgrenzung in der Gesellschaft zu setzen?



Montag, 11. November 2019

20.15 Uhr

alpha-thema: Beruf Lehrer

Lehrer am Limit

Dokumentation (D, 2017) von Christine Walter



Der Lehrerberuf ist im Umbruch. Die Zahl der verhaltensauffälligen Kinder nimmt zu und durch Flüchtlingswelle und die Aufnahme von Inklusionskindern in die Klassen werden die Anforderungen an Pädagogen immer größer. Wie können sie diese in Zukunft meistern? Klar ist: Die Ausbildung muss sich ändern und das Selbstverständnis der Lehrer auch. Weg vom Einzelkämpfer, hin zum Teamplayer.



21.00 Uhr

alpha-thema Gespräch

Gespräch



21.30 Uhr

Drei Lehrer - ein Schuljahr

Alltag im Klassenzimmer - erstes Halbjahr - "nah dran"

Dokumentation (D, 2019)

Zweiteilige Dokumentation, für die drei Lehrer und ihre Klassen ein Schuljahr lang begleitet wurden.



Lehrer haben vormittags Recht und nachmittags frei. Klischees, mit denen die Pädagogen oft konfrontiert werden. Ihr Alltag ist nicht so entspannt. Sie sind angetreten, um Kindern Wissen zu vermitteln. Sie haben studiert, haben Erfahrung und Ideale. Doch Vieles hat sich verändert im Schulalltag: Die Kinder, die Eltern, das System. Heute unterrichten Lehrer im Dauerstress zwischen Bürokratie, Integration und Inklusion. Sie reiben sich auf zwischen Schülern mit Konzentrationsschwächen und Verhaltensstörungen, Management-Aufgaben und der Vermittlung des Lehrstoffs. Hinzu kommen Lehrermangel, unangemessene Bezahlung und die Kluft zwischen Schulformen wie Regelschule und Gymnasium.



Bettina Wardin kommt aus einer Lehrer-Dynastie. Es ist ihr Traumberuf, auch nach fast 30 Jahren. Der Film begleitet die Grundschullehrerin, wenn sie wieder eine erste Klasse übernimmt.



Chris Bergmann hat noch nicht so viel Berufserfahrung. Erst vor zwei Jahren hat er sein Referendariat abgeschlossen. Jetzt übernimmt er als Klassenlehrer eine 5. Klasse in Kelbra. Die Kinder lernen in einer Außenstelle des Gymnasiums Sangerhausen. Zwischen diesen beiden Standorten muss der Englisch- und Sportlehrer pendeln.



Petra Krause ist Klassenlehrerin von Schülern einer 6. Klasse an der Sekundarschule in Wittenberg. Sie unterrichtet Mathematik, Ethik und Geschichte. Schon zu DDR-Zeiten war sie Grundschullehrerin. Berufsbegleitend studierte sie Sonderschulpädagogik und arbeitete anschließend an einer Förderschule. Diese Erfahrung kann sie heute gut gebrauchen. Viele ihrer Schüler kommen aus bildungsfernen Elternhäusern und werden zu Hause kaum unterstützt.



22.00 Uhr

Drei Lehrer - ein Schuljahr

Alltag im Klassenzimmer - zweites Halbjahr - "nah dran"

Dokumentation (D, 2019)



23.00 Uhr

Campus Magazin

"Digital und demokratisch – Bildung 4.0"

Moderation: Sabine Pusch



Die Sendung beleuchtet digitale, soziale und politische Bildung: Welche neuen Trends und Entwicklungen gibt es in diesen Bereichen? Was verbinden junge Leute überhaupt mit dem Begriff Bildung, und welche Rolle spielt sie in ihrem Leben?

Auf ihrer Tour begibt sich die YouTuberin und "Campus Magazin"-Moderatorin Sabine Pusch auch auf die Suche nach der Bedeutung von politischer Bildung für junge Menschen. Es ist eine Reise auf den Spuren demokratischer Grundrechte, um Werte wie Menschenwürde, Freiheit, Gleichheit und Solidarität erlebbar zu machen.

Die Themen und Beiträge der Sendung produzieren VolontärInnen des BR im Auftrag von Campus Magazin.

Das wöchentliche, trimediale Campus Magazin ist das einzige multimediale TV-Hochschulmagazin Deutschland.



00.00 Uhr

Dyslexie

Der Kampf mit den Buchstaben

Fernsehfilm, Deutschland 2013

Von Hans-Ullrich Krause, Marc-Andreas Bochert

Regie: Marc-Andreas Bochert

mit: Christoph Bach, Leyla-Meryem Parmakli, Alessija Lause, Manon Straché, Hans-Peter Hallwachs, Klara Höfels u.a.



Philipp Halbe (Christoph Bach) kann nicht lesen und schreiben. Er geht dem Leben aus dem Weg, arbeitet nachts in einer Bar und lässt sich auf keine ernsthaften Beziehungen ein. Als eines Tages seine Tochter Lily (Leyla-Meryem Parmakli) vor der Tür steht, deren Mutter bei einem Autounfall ums Leben kam, muss er sich den Herausforderungen des Lebens stellen und kämpft um sein Sorgerecht.



Dienstag, 12. November bis Freitag, 15. November 2019

ab 15.00 Uhr

Der 72h Talkshow-Weltrekord – Das schaffst du nie!



Drei volle Tage durchsenden ohne aufzugeben oder einzuschlafen und dabei jede Stunde ein Stückchen schlauer werden: Die beiden funk-Hosts Ariane Alter und Sebastian Meinberg wollen den Guinness-Buch-Weltrekord für die längste Live-Talkshow der Welt knacken.

ARD-alpha sendet 72 Stunden live, außerdem wird der Weltrekordversuch im "Das schaffst du nie!"-Kanal sowie im "ARD-alpha-Kanal" bei YouTube gestreamt. BR Fernsehen und Das Erste steigen immer wieder live in die Sendung ein.



Freitag, 15. November 2019

23.15 Uhr

Inklusion - gemeinsam anders

Fernsehfilm, Deutschland 2011

Von Christopher Kloeble

Regie: Marc-Andreas Bochert

mit: Paula Kroh, Max von der Groeben u.a.



Steffi (Paula Kroh), ein intelligentes Mädchen im Rollstuhl, und Paul (Max von der Groeben), ein sportlicher, aber geistig zurückgebliebener Junge, werden in eine Gesamtschule aufgenommen. Durch das neue Lernumfeld sollen die beiden - ebenso wie das Sozialverhalten der übrigen Schüler - gefördert und gefordert werden. Das klingt nach Win-Win-Situation. Doch was bedeutet diese „Inklusion“ tatsächlich für Steffi und Paul, für ihre Mitschüler und für die Lehrer und Eltern?



Samstag, 16. November 2019

22.30 Uhr

Empathie - Stumme Schreie

Fernsehfilm, Deutschland 2010

Autor: Marc-Andreas Bochert

Regie: Marc-Andreas Bochert

mit: Jil Funke, Max Woelky, Vincent Krüger, Josef Mattes, Joseph Bundschuh u.a.



Der Film erzählt in lose miteinander verknüpften Episoden die Geschichten dreier Menschen aus unterschiedlichen Gesellschaftsschichten, deren Leben aus den Fugen gerät. Melanie (Jil Funke) freut sich über ihr erstes Kind, doch die Verantwortung ist zu viel für sie und ihren Freund Thomas (Max Woelky). Kevin (Vincent Krüger) ist schon als jugendlicher Straftäter aufgefallen und bekommt nun seine letzte Chance. Max (Josef Mattes), ein Gymnasialschüler aus gutem Hause, prügelt mit seinem Freund Karl (Joseph Bundschuh) einen Obdachlosen zu Tode. Der Film erhielt beim Filmfest München 2010 den Deutschen Kamerapreis.



