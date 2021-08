3 Frauen 1 Auto Die Video-Folgen (Inhalt)

Bei den Video-Folgen gibt es jeweils eine Hin- und Rückfahrt – was die 3 Frauen am Morgen im Auto bewegt, greifen sie bei der Rückfahrt am späten Nachmittag wieder auf. Die Drehbücher der Video-Folgen stammen von Thomas Lienenlüke und Bernd Maile. Zwei zusammengehörige Video-Folgen sind jeweils ab Montag, 27. September 2021, werktäglich im BR Fernsehen in "Wir in Bayern" (16.15 bis 17.30 Uhr) zu sehen, vorab können diese in der BR Mediathek gestreamt werden.

Folge 1: Der verlorene Führerschein (Hinfahrt)

Birgit hat durch eine unglückliche Situation mit Alkohol am Steuer ihren Führerschein verloren und ist nun zu einer Fahrgemeinschaft gezwungen, um zu ihrem Arbeitsplatz in München zu gelangen. Ihre größte Sorge ist, dass jemand auf der Arbeit von ihrem Fehltritt erfährt, doch ihre Mitfahrerinnen Christl und Julia schwören, dass Birgits Geheimnis bei ihnen gut aufgehoben ist.

Folge 2: Der verlorene Führerschein (Rückfahrt)

Birgit ist außer sich. An ihrem Arbeitsplatz in der Staatskanzlei ist herausgekommen, dass sie ihren Führerschein abgeben musste. Ist eine der beiden Mitfahrerinnen Christl und Julia Schuld – und ist die neue Fahrgemeinschaft bereits am ersten gemeinsamen Tag zu ihrem Ende verdammt?

Folge 3: Das Geburtstagsgeschenk (Hinfahrt)

Christls Chef hat Geburtstag, und sie nimmt dies zum Anlass, allen zu zeigen, wie stilsicher sie Geburtstagsgeschenke aussuchen kann. Birgit und Julia haben Zweifel: Kann dieses sehr spezielle Präsent einen Eklat verursachen, oder waren die Zweifel tatsächlich unberechtigt?

Folge 4: Das Geburtstagsgeschenk (Rückfahrt)

Christls Geburtstagsgeschenk für ihren Chef war ein voller Erfolg – aber jetzt wird es grundsätzlich im Auto. Was sollte man wem zu welchem Anlass schenken, und warum sind Männer eigentlich so verdammt technikfixiert? Und muss das so sein?

Folge 5: Das Mittagessen (Hinfahrt)

Julia hat ein Problem. Eigentlich lebt sie in einer glücklichen Beziehung, doch jetzt hat sie ein attraktiver Kollege zum Lunch eingeladen. Ist das schon ein Date oder nur eine unverfängliche Verabredung? Birgit und Christl haben natürlich ihre ganz eigene Meinung zu diesem Thema.

Folge 6: Das Mittagessen (Rückfahrt)

Julia hatte gerade ein Date mit einem sehr attraktiven Kollegen, der sich offenbar sehr für sie interessiert. Bringt das ihre Beziehung in Gefahr? Birgit und Christl tun das, was man in solchen Fällen immer tun muss: Sie geben kluge Tipps und erklären Julia dabei, was den Mann als solchen ausmacht.

Folge 7: Die Ordensverleihung (Hinfahrt)

Birgit ist aufgeregt: In der Bayerischen Staatskanzlei wird heute der Preisträger einer wichtigen Ordensverleihung verkündet. Dummerweise interessiert das ihre Mitfahrerinnen Julia und Christl überhaupt nicht, aber Birgit lässt nicht locker. Irgendwie muss doch Neugier dafür zu wecken sein.

Folge 8: Die Ordensverleihung (Rückfahrt)

Birgit ist sauer. Sie hatte gehofft, in eine wichtige Entscheidung im Ministerium involviert zu werden, aber eine Kollegin hat ihr diese Chance weggeschnappt. Und schon entspinnt sich im Auto eine lebhafte Diskussion: Warum werden wir eigentlich so wenig für das gewürdigt, was wir den ganzen Tag leisten? Und warum kriegen immer die anderen mehr vom Kuchen ab, als wir selbst?

Folge 9: Eine Wohnung für Christl (Hinfahrt)

Christl ist außer sich vor Glück. Sie hat eine Wohnung in Aussicht, München, super zentral und vor allem bezahlbar. Birgit und Julia suchen intensiv nach dem Haar in der Suppe, aber wollen sie Christl wirklich vor Unglück bewahren, oder haben sie nur Angst um ihre Fahrgemeinschaft?

Folge 10. Eine Wohnung für Christl (Rückfahrt)

Christl ist verunsichert, gerade hat sie die Wohnung in München besichtigt, und überlegt, ob sie vom Land in die Stadt ziehen soll. Wäre da nicht der Vermieter. Sucht er wirklich nur eine Mieterin, oder will er mehr? Birgit und Julia haben dazu ihre ganz spezielle Meinung.

Folge 11: Eine Frage des Standes (Hinfahrt)

Christl ist nervös. Ein Verehrer hat sie zum Mittagessen eingeladen, aber er ist Professor für Altphilologie, was Christl stresst. Und im Auto wird die Frage diskutiert: Braucht Liebe ein gleiches Bildungsniveau, oder sind andere Faktoren nicht viel wichtiger?

Folge 12: Eine Frage des Standes (Rückfahrt)

Christl hatte gerade ihr Date mit einem Mann, den sie für einen möglichen neuen Partner gehalten hatte. Doch im Gespräch kam heraus: Der Typ will etwas völlig anderes von ihr. Und Birgit und Julia finden das auch noch gut!

Folge 13: Die Schwiegermutter (Hinfahrt)

Birgit hat Streit mit ihrem Mann, weil der ihr eröffnet hat, dass seine Mutter zu ihnen ziehen soll. Alte Konflikte brechen auf, Christl und Julia brauchen sehr viel Überzeugungskraft, um Birgit klarzumachen: Es gibt für alles eine Lösung, nur vielleicht nicht immer eine gute.

Folge 14: Die Schwiegermutter (Rückfahrt)

Birgits Mann hat angekündigt, seine Mutter ins gemeinsame Haus zu holen, und Birgit ist in die Offensive gegangen. Sie hat ihre Schwiegermutter angerufen, doch die wusste von nichts. Und auf einmal steht die Frage im Auto – was passiert eigentlich mit uns, wenn wir einmal alt sind?

Folge 15: Die Karriereentscheidung (Hinfahrt)

Julia möchte mehr aus ihrem Leben machen und denkt über eine Zusatzausbildung nach. Birgit und Christl finden das im Prinzip toll, nur: Muss es denn unbedingt ein lebensgefährlicher Job als Personenschützerin sein? Und wie verhält man sich optimal beim Bewerbungsgespräch?

Folge 16: Die Karriereentscheidung (Rückfahrt)

Julia kommt gerade aus einem Bewerbungsgespräch und hat eigentlich ein gutes Gefühl. Doch es wurde eine Frage gestellt, die auch Birgit und Christl nicht kalt lässt. Und plötzlich geht es im Auto um die wirklich großen Fragen der Familienplanung und Lebensgestaltung.

Folge 17: Die Renovierung (Hinfahrt)

Christl hat ein Problem: Ihre Wohnung ist sehr renovierungsbedürftig, aber ihr fehlt das nötige Geld für die Handwerker. Birgit und Julia stehen sofort mit Rat und Tat zur Seite. Aber sind das wirklich die besten Tipps?

Folge 18: Die Renovierung (Rückfahrt)

Christl will endlich ihre Wohnung renovieren lassen, und sie hat auch eine Idee, wie das Ganze kostengünstig vonstattengehen soll. Dummerweise gibt es da ein kleines moralisches Problem, und ihre beiden Mitfahrerinnen machen sie darauf aufmerksam. Doch sie rechnen nicht mit den Folgen.

Folge 19: Das Alibi (Hinfahrt)

Birgit hat ein großes Problem, das im Auto diskutiert wird. Ihre beste Freundin verlangt von ihr, dass sie bei einer moralisch äußerst fragwürdigen Angelegenheit als Alibi für sie herhält. Julia und Christl haben sehr unterschiedliche Ansichten dazu, was für viel Sprengstoff im Auto sorgt.