3 Frauen 1 Auto Drei Fragen an BR-Redakteur Elmar Jaeger

Was steckt dahinter, die Folgen der Serie mit einer Länge von etwa 4 Minuten zu drehen, die Länge ist für eine Serie eher ungewöhnlich? Handelt es sich um ein Konzept, das sich in Mediatheken schon bewährt hat, gibt es Beispiele?

Die Länge von vier Minuten passt optimal zum komprimierten Inhalt mit den drei Frauen im Auto als geschlossenem Raum, in dem es für die Figuren in dem Sinne keine Ausweichmöglichkeit gibt und Dialoge auf die Spitze getrieben werden können. Die einzelnen Folgen liefern jeweils einen eigenen prägnanten Gesprächswert, was sich vom linearen Handlungsfluss anderer Serien per se unterscheidet.

Gerade die Mediatheken lassen mehr Flexibilität bei den Sendelängen zu. Bei "3 Frauen 1 Auto" können der Nutzer oder die Nutzerin im kurzen Zeitfenster eine 4-Minuten-Folge sehen oder zwei Folgen, also zum Beispiel eine Hin- und Rückfahrt der drei Pendlerinnen hintereinander oder je nach Gusto auch mehrere Folgen am Stück 'bingewatchen' – besonders, wenn nach zwei Wochen alle 20 Folgen in die Mediathek eingestellt sind.

In der ARD Mediathek gibt es verschiedene (Web-)Serienformate mit Folgenlängen unter 10 Minuten: etwa "2 Minuten" vom MDR oder "How to Tatort" von Radio Bremen. In der ZDF Mediathek sind die Folgen der prämierten Serie "Drinnen" oder aktuell von "Loving Her" ähnlich lang bzw. kurz.